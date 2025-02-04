Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında Evren Bölek ile dünyaevine girdi. Ancak Açar'ın bu evlilikten de yüzü gülmedi.
Boşanma davası açan Beste Açar ile Evren Bölek'in arasında yaşananlar ise ağızları açık bıraktı.
Sabah'tan Ömer Karahan konuyla ilgili şu ifadeleri kaleme aldı: "Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın yüzü evlilikten yana bir türlü gülmüyor! Beste'nin 2022'de evlendiği eşi Evren Bölek'ten boşanmak için kolları sıvadığını öğrendim.
Beste Açar, evliliğinin 2. yılı dolmadan boşanıyor. Açar, Evren Bölek'in telefonuna casus programı yüklemiş.
İddiaya göre bu casus programı sayesinde Bölek'in bir kadın ile ilişkisini öğrenip boşanma konusunda harekete geçmiş ve gerekli davayı açmış.
Fakat eşinin telefonuna yüklemiş olduğu casus programı ile aldatıldığını öğrendikten sonra bu durumu mahkemede delil olarak kullanamayacağını öğrenince zor durumda kalmış.
Eşi Evren Bölek ise durumu öğrendikten sonra hemen evden ayrılıp Urla'ya gitmek zorunda kalmış. Urla'daki ortak tanıdıkları ise Evren Bölek'in hâlâ eşini unutamadığını ve boşanmak istemediğini Beste Açar'a söyleyerek ikna etmeye çalışmışlar.
Beste Açar'ın Bölek'e açmış olduğu boşanma davası şubat ayında İstanbul'da görülecek.
Boşanmak istemeyen Evren Bölek ise eşine "Davayı geri çekmezsen telefonuma yüklediğin casus programı anlatırım" diyerek Beste hanıma karşı olan son kozunu kullanmaya başlamış.
Bunun üzerine Beste Açar, boşanmak için Evren bey hakkında elini güçlendirecek bilgiler toplamak için çalışmalara başlamış. Bakalım işin sonu ne olacak?"