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Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

Kayahan'ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, özel hayatıyla gündeme geldi. Açar, 2022 yılında evlendiği eşi Evren Bölek tarafından aldatıldığını öğrendi. Bunun üzerine boşanma davası açan Açar'ın ihaneti öğrenme yöntemi ise ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 09:15
Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında Evren Bölek ile dünyaevine girdi. Ancak Açar'ın bu evlilikten de yüzü gülmedi.

Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

Boşanma davası açan Beste Açar ile Evren Bölek'in arasında yaşananlar ise ağızları açık bıraktı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

Sabah'tan Ömer Karahan konuyla ilgili şu ifadeleri kaleme aldı: "Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın yüzü evlilikten yana bir türlü gülmüyor! Beste'nin 2022'de evlendiği eşi Evren Bölek'ten boşanmak için kolları sıvadığını öğrendim.

Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

Beste Açar, evliliğinin 2. yılı dolmadan boşanıyor. Açar, Evren Bölek'in telefonuna casus programı yüklemiş.

Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

İddiaya göre bu casus programı sayesinde Bölek'in bir kadın ile ilişkisini öğrenip boşanma konusunda harekete geçmiş ve gerekli davayı açmış.

Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

Fakat eşinin telefonuna yüklemiş olduğu casus programı ile aldatıldığını öğrendikten sonra bu durumu mahkemede delil olarak kullanamayacağını öğrenince zor durumda kalmış.

Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

Eşi Evren Bölek ise durumu öğrendikten sonra hemen evden ayrılıp Urla'ya gitmek zorunda kalmış. Urla'daki ortak tanıdıkları ise Evren Bölek'in hâlâ eşini unutamadığını ve boşanmak istemediğini Beste Açar'a söyleyerek ikna etmeye çalışmışlar.

Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

Beste Açar'ın Bölek'e açmış olduğu boşanma davası şubat ayında İstanbul'da görülecek.

Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

Boşanmak istemeyen Evren Bölek ise eşine "Davayı geri çekmezsen telefonuma yüklediğin casus programı anlatırım" diyerek Beste hanıma karşı olan son kozunu kullanmaya başlamış.

Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

Bunun üzerine Beste Açar, boşanmak için Evren bey hakkında elini güçlendirecek bilgiler toplamak için çalışmalara başlamış. Bakalım işin sonu ne olacak?"