Kayahan’ın kızı Beste Açar aldatıldığını öyle bir yöntemle öğrendi ki! Mahkemede delil olarak kullanamadı

Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında Evren Bölek ile dünyaevine girdi. Ancak Açar'ın bu evlilikten de yüzü gülmedi.

Boşanma davası açan Beste Açar ile Evren Bölek'in arasında yaşananlar ise ağızları açık bıraktı.

Sabah'tan Ömer Karahan konuyla ilgili şu ifadeleri kaleme aldı: "Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın yüzü evlilikten yana bir türlü gülmüyor! Beste'nin 2022'de evlendiği eşi Evren Bölek'ten boşanmak için kolları sıvadığını öğrendim.

Beste Açar, evliliğinin 2. yılı dolmadan boşanıyor. Açar, Evren Bölek'in telefonuna casus programı yüklemiş.