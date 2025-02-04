David Beckham İstanbul’da! Romeo Beckham’dan Kapalı Çarşı’da aşk pozu!

Dünyaca ünlü emekli futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve oğlunun sevgilisi Kim Turnbull ile İstanbul'a geldi.
Bir reklam filmi için İstanbul'a geldiği öğrenilen David Beckham, Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde, siyah-beyazlıların kadın futbol takımı ile buluştu.
Takım oyuncuları o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Sosyal medya hesabında Türk bayraklı bir paylaşımda bulunan Romeo Beckham ile sevgilisi ise Kapalı Çarşı'yı gezdi.
Beckham ailesinin İstanbul ziyareti, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
NE OLMUŞTU?
Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda Türk futbolundan övgüyle bahsetmişti.
CNBC-e'den Berfu Güven'in sorusunu yanıtlayan Beckham, şu ifadeleri kullanmıştı: "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım, hayır bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı.
Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor"