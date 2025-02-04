SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

David Beckham İstanbul'da! Romeo Beckham'dan Kapalı Çarşı’da aşk pozu!

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ile birlikte Türkiye'ye geldi. David Beckham, Beşiktaş kadın futbol takımı ile buluşurken Romeo Beckham, sevgilisiyle birlikte Eminönü'ne gitti. Genç çift Kapalı Çarşı'da poz vermeyi de ihmal etmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 10:07 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 10:07
David Beckham İstanbul’da! Romeo Beckham’dan Kapalı Çarşı’da aşk pozu!

Dünyaca ünlü emekli futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve oğlunun sevgilisi Kim Turnbull ile İstanbul'a geldi.

David Beckham İstanbul’da! Romeo Beckham’dan Kapalı Çarşı’da aşk pozu!

Bir reklam filmi için İstanbul'a geldiği öğrenilen David Beckham, Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde, siyah-beyazlıların kadın futbol takımı ile buluştu.

David Beckham İstanbul’da! Romeo Beckham’dan Kapalı Çarşı’da aşk pozu!

Takım oyuncuları o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

David Beckham İstanbul’da! Romeo Beckham’dan Kapalı Çarşı’da aşk pozu!

Sosyal medya hesabında Türk bayraklı bir paylaşımda bulunan Romeo Beckham ile sevgilisi ise Kapalı Çarşı'yı gezdi.

David Beckham İstanbul’da! Romeo Beckham’dan Kapalı Çarşı’da aşk pozu!

Beckham ailesinin İstanbul ziyareti, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

David Beckham İstanbul’da! Romeo Beckham’dan Kapalı Çarşı’da aşk pozu!

NE OLMUŞTU?

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda Türk futbolundan övgüyle bahsetmişti.

David Beckham İstanbul’da! Romeo Beckham’dan Kapalı Çarşı’da aşk pozu!

CNBC-e'den Berfu Güven'in sorusunu yanıtlayan Beckham, şu ifadeleri kullanmıştı: "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım, hayır bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı.

David Beckham İstanbul’da! Romeo Beckham’dan Kapalı Çarşı’da aşk pozu!

Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor"