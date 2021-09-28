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Haberler Magazin Kayahan’ın kızı Aslı Gönül Açar büyüdü genç kız oldu! Güzelliğiyle annesi İpek Açar’ı solladı son halini gören hayran kaldı

Kayahan’ın kızı Aslı Gönül Açar büyüdü genç kız oldu! Güzelliğiyle annesi İpek Açar’ı solladı son halini gören hayran kaldı

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar büyüdü genç kız oldu! Merhum sanatçı Kayahan'ın İpek Açar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Aslı Gönül Açar, son haliyle kendine hayran bıraktı. 21 yaşına basan Aslı Gönül Açar, annesi İpek Açar'a benzerliğiyle ise dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Aslı Gönül Açar için "Annesinin kopyası", "Güzelliğini annesinden almış", "Aslı, güzelliğiyle annesini sollamış" yorumlarında bulundu. İşte İpek Açar ve Kayahan'ın kızları Aslı Gönül Açar'ın son hali...

28.09.2021 22:42 - Son Güncelleme: 28.09.2021 22:42
Kayahan’ın kızı Aslı Gönül Açar büyüdü genç kız oldu! Güzelliğiyle annesi İpek Açar’ı solladı son halini gören hayran kaldı

66 yaşında vefat eden sanatçı Kayahan'ın İpek Açar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Aslı Gönül Açar büyüdü, genç kız oldu.

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Kayahan’ın kızı Aslı Gönül Açar büyüdü genç kız oldu! Güzelliğiyle annesi İpek Açar’ı solladı son halini gören hayran kaldı

21 yaşına basan Aslı Gönül Açar, son haliyle kendine hayran bıraktı. Öte yandan Aslı Gönül Açar, annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Kayahan’ın kızı Aslı Gönül Açar büyüdü genç kız oldu! Güzelliğiyle annesi İpek Açar’ı solladı son halini gören hayran kaldı

Sosyal medya kullanıcıları, Aslı Gönül Açar için "Annesinin kopyası", "Güzelliğini annesinden almış", "Aslı, güzelliğiyle annesini sollamış" yorumlarında bulundu.

Kayahan’ın kızı Aslı Gönül Açar büyüdü genç kız oldu! Güzelliğiyle annesi İpek Açar’ı solladı son halini gören hayran kaldı

İşte başta Kayahan ve İpek Açar olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Kayahan’ın kızı Aslı Gönül Açar büyüdü genç kız oldu! Güzelliğiyle annesi İpek Açar’ı solladı son halini gören hayran kaldı

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