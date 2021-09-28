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Erkan Kolçak Köstendil çekti Dilan Çiçek Deniz paylaştı! Derin dekoltesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı

Erkan Kolçak Köstendil çekti Dilan Çiçek Deniz paylaştı! Çukur dizisinde birlikte rol alan Dilan Çiçek Deniz ile Erkan Kolçak Köstendil, bir film festivalinde bir araya geldi. Festivalden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, dekolteli kırmızı elbisesiyle meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil'e verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

28.09.2021 22:17 - Son Güncelleme: 28.09.2021 22:17
Erkan Kolçak Köstendil çekti Dilan Çiçek Deniz paylaştı! Derin dekoltesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı

Dilan Çiçek Deniz ile Erkan Kolçak Köstendil, bir film festivalinde bir araya geldi. Derin dekolteli kırmızı bir elbise tercih eden Dilan Çiçek Deniz, festivalden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Erkan Kolçak Köstendil çekti Dilan Çiçek Deniz paylaştı! Derin dekoltesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı

Kırmızı elbisesi ile Erkan Kolçak Köstendil'e poz veren ünlü oyuncu, art arda yayınladığı fotoğraflarla adeta sosyal medyayı salladı.

Erkan Kolçak Köstendil çekti Dilan Çiçek Deniz paylaştı! Derin dekoltesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Erkan Kolçak Köstendil çekti Dilan Çiçek Deniz paylaştı! Derin dekoltesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı

Takipçileri, ünlü oyuncuya "Çok güzelsin", "Yandı buralar" yorumlarında bulundu. Deniz, hayranları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

Erkan Kolçak Köstendil çekti Dilan Çiçek Deniz paylaştı! Derin dekoltesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı

İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

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