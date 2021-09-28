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Haberler Magazin Zara vücudunu saran dekolteli siyah elbisesi ile paylaştı yer yerinden oynadı! Ortalık yandı kavruldu herkes tek bir şeyi merak etti

Zara vücudunu saran dekolteli siyah elbisesi ile paylaştı yer yerinden oynadı! Ortalık yandı kavruldu herkes tek bir şeyi merak etti

Zara vücudunu saran dekolteli siyah elbisesi ile paylaştı yer yerinden oynadı! Hız kesmeden konserlerine devam eden ünlü şarkıcı Zara, Kuruçeşme'de sahne aldı. Konser için vücudunu saran dekolteli siyah bir kostüm tercih eden Zara, iddialı elbisesiyle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Instagram hesabında paylaşım yapan ünlü şarkıcı, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte ünlü şarkıcı Zara'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

28.09.2021 23:17 - Son Güncelleme: 28.09.2021 23:37
Zara vücudunu saran dekolteli siyah elbisesi ile paylaştı yer yerinden oynadı! Ortalık yandı kavruldu herkes tek bir şeyi merak etti

Kuruçeşme'de konser veren Zara, vücudunu saran dekolteli siyah sahne elbisesi ile dikkat çekti.

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Zara vücudunu saran dekolteli siyah elbisesi ile paylaştı yer yerinden oynadı! Ortalık yandı kavruldu herkes tek bir şeyi merak etti

Derin dekolteli elbisesiyle boy gösteren ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Zara vücudunu saran dekolteli siyah elbisesi ile paylaştı yer yerinden oynadı! Ortalık yandı kavruldu herkes tek bir şeyi merak etti

Instagram hesabında paylaşım yapan ünlü şarkıcı, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Zara vücudunu saran dekolteli siyah elbisesi ile paylaştı yer yerinden oynadı! Ortalık yandı kavruldu herkes tek bir şeyi merak etti

Birçok magazin ve fan sayfası, Zara'nın fotoğrafını kendi hesaplarında yayınladı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Zara vücudunu saran dekolteli siyah elbisesi ile paylaştı yer yerinden oynadı! Ortalık yandı kavruldu herkes tek bir şeyi merak etti

Ünlü şarkıcının iddialı elbisesi ile verdiği poz sosyal medyaya damga vururken Zara'nın fit hali dikkatlerden kaçmadı.

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