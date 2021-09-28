Zara vücudunu saran dekolteli siyah elbisesi ile paylaştı yer yerinden oynadı! Ortalık yandı kavruldu herkes tek bir şeyi merak etti
Zara vücudunu saran dekolteli siyah elbisesi ile paylaştı yer yerinden oynadı! Hız kesmeden konserlerine devam eden ünlü şarkıcı Zara, Kuruçeşme'de sahne aldı. Konser için vücudunu saran dekolteli siyah bir kostüm tercih eden Zara, iddialı elbisesiyle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Instagram hesabında paylaşım yapan ünlü şarkıcı, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte ünlü şarkıcı Zara'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
28.09.2021 23:17
- Son Güncelleme: 28.09.2021 23:37
Birçok magazin ve fan sayfası, Zara'nın fotoğrafını kendi hesaplarında yayınladı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Ünlü şarkıcının iddialı elbisesi ile verdiği poz sosyal medyaya damga vururken Zara'nın fit hali dikkatlerden kaçmadı.