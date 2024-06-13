Kayahan’ın kız Beste Açar’ın eski eşinden kalan ev eşi Evren Bölek’in borçlarına gitti! Eski eşine nafaka ödemeyince...

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın 2022 yılında nikah masasına oturduğun Evren Bölek ile başı dertte. Evren Bölek, eski eşinin nafakasını ödemeyince eve haciz geldi. Bölek'in umursamaz tavrına kızan Açar boşanma kararı alırken olayın detayları ortaya çıktı. Açar'ın, eski eşi Engin Haravon'un boşanırken çocuklarının geleceği için bıraktığı evi Bölek'in bitip tükenmeyen borçlarını kapattığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Beste Açar, son olarak eşi Evren Bölek ile yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.
Beste Açar ile Evren Bölek ilişkilerinin 3. ayında evlilik kararı almış 2022'de nikah masasına oturdu. Evliliklerinde iki yılı doldurmalarına az bir zaman kalan çiftten kötü haber geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Evren Bölek, eski eşi Ece Taşkın'a olan nafaka borcunu ödemedi.