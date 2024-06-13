Deniz Akkaya yasağı deldi! Somer Sivrioğlu ile adliyelik oldu! İfşalarına bir yenisini daha ekledi! Kızının odasından paylaştı

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı ilişki Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Akkaya ve 16 yaşındaki kızının karakolluk olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Geçtiğimiz günlerde koruma altına alınan Ayşe'nin babasının yakın arkadaşı Somer Sivrioğlu ile yurtta görüştüğü ortaya çıkmıştı.Bu haberin ardından çıldıran Akkaya, Sivrioğlu'nu hedef aldı. Akkaya ile Sivrioğlu'nun adliyelik olduğu öğrenildi. Öte yandan kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu duyuran Deniz Akkaya, ifşalarına bir yenisini daha ekledi.İşte detaylar...
Eski manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırıp balkona kilitlediğini söylemesiyle gündem yarattı. Devlet korumasına alınan Ayşe Önbilgin ise iddiaları yalanladı. Annesini suçladı. Olay günü yaşananları Ayşe, savcıya şöyle anlattı: Annem 'Senden nefret ediyorum' dedi. İçinde termos olan çantamı bana fırlattı. Çeneme geldi. Canım acıdığı için 'Oha' dedim. Annem bana 'Benimle bu ses tonuyla konuşamazsın' deyip tokat attı'. 'O. çocuğu, kötü tohum, şeytan...' gibi hakaretler etti."
UZAKLAŞTIRMA KARARI!
Ayşe bunları söylerken Deniz Akkaya X'teki hesabından bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili soruları yanıtlamayacağını her şeyi kendi YouTube kanalından anlatacağını vurguladı.
Ancak bombaları bununla sınırlı kalmadı. Akkaya, açıklamalarına ünlü şef Somer Sivrioğlu'nu da kattı.