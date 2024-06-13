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Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın gözlerden uzak tutuğu kızına bakın! Cihan Ünal paylaştı! Baba-kız ortalığı salladı

1960'larda sinema ile tanışan ve oynadığı 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip olan Türkan Şoray, hem yeteneği hem güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın Sultan lakaplı efsane oyuncusu, bu kez gözlerden uzak tuttuğu kızı ile gündeme geldi. Şoray'ın 1983-1987 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Cihan Ünal, sosyal medya hesabında baba-kız paylaşımında bulundu. Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızlarını görenler ise hayran kaldı. Baba-kız sosyal medyayı salladı.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 11:17 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:17
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın gözlerden uzak tutuğu kızına bakın! Cihan Ünal paylaştı! Baba-kız ortalığı salladı 1

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Türkan Şoray, 1960'larda sinema ile tanıştı ve adını Yeşilçam'a altın harflerle yazdırdı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın gözlerden uzak tutuğu kızına bakın! Cihan Ünal paylaştı! Baba-kız ortalığı salladı 2

Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm, Sultan ve daha nicesinde başrolü üstlenen Yeşilçam yıldızı, hem yeteneği hem güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın gözlerden uzak tutuğu kızına bakın! Cihan Ünal paylaştı! Baba-kız ortalığı salladı 3

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı efsane oyuncusu, bu kez gözlerden uzak tuttuğu kızı ile gündeme geldi.

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