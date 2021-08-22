Kayahan’ın Gönül Köşkü kriz çıkardı! Beste Açar ile İpek Açar arasındaki kavga mahkemeye taşınıyor!

"Ben para pul, mal mülk peşinde değilim. Beni üzen işin maneviyat tarafı. Ben babamın eşyaları müze olsun istedim. Zaten oraya gitmek istemiyorum çünkü o anılar, yaşananlar her saniye gözümün önünde. Haftaya avukatımla buluşup hukuk çerçevesinde neler yapabiliriz diye konuşacağız ve dava açacağım. Orada eşi ve eşinin ailesiyle tatil yapması ve babamın değerlerini, anılarını hiçe sayması beni üzüyor."