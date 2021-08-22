Kayahan'ın Gönül Köşkü kriz çıkardı! Beste Açar ile İpek Açar arasındaki kavga mahkemeye taşınıyor!
Kayahan'ın Gönül Köşkü kriz çıkardı! Beste Açar ile İpek Açar arasındaki kavga mahkemeye taşınıyor! Merhum sanatçı Kayahan'ın Gömeç'te bulunan Gönül Köşkü, eski eşi İpek Açar ve onun şimdiki eşi tarafından tatil amaçlı kullanıldı. Bu duruma tepki gösteren Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar, köşk meselesini yargıya taşımaya hazırlanıyor. 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, "Babamın değerlerinin, anılarının hiçe sayılması beni üzüyor. Konuyla ilgili hukuki yollara başvuracağım" dedi. İşte Kayahan'ın Gönül Köşkü...
22.08.2021 13:20
- Son Güncelleme: 22.08.2021 13:26
2015'te hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanan Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü'ye tepki göstermişti.
Miras olarak kalan şarkıların tüm haklarını da üstüne almak isteyen İpek Açar Kömürcü'ye Beste Açar tepki gösterdi ve hukuki yollara başvuracağını söyledi:
"Ben para pul, mal mülk peşinde değilim. Beni üzen işin maneviyat tarafı. Ben babamın eşyaları müze olsun istedim. Zaten oraya gitmek istemiyorum çünkü o anılar, yaşananlar her saniye gözümün önünde. Haftaya avukatımla buluşup hukuk çerçevesinde neler yapabiliriz diye konuşacağız ve dava açacağım. Orada eşi ve eşinin ailesiyle tatil yapması ve babamın değerlerini, anılarını hiçe sayması beni üzüyor."