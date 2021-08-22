Seda Sayan'dan 7. kez evliliğe yeşil ışık! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Kadırgalı bakın neler söyledi
Seda Sayan'dan 7. kez evliliğe yeşil ışık! 'Bugüne kadar hiçbir erkek yatağıma kahvaltı getirmedi' sözleri ile gündeme bomba gibi düşen 58 yaşındaki bir çocuk annesi Seda Sayan, özel hayatıyla ilgili merak edilenlerini anlattı. İşte attığı her adımla gündemde yer alan Seda Sayan'ın sözlerinden satır başları..
22.08.2021 14:08
- Son Güncelleme: 22.08.2021 15:11
Seda Sayan'dan 7. kez evliliğe yeşil ışık! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Kadırgalı bakın neler söyledi...
Yeni şarkısı "Gel Günaha Girelim" üzerine kendisine yöneltilen, "Günaha girecek kimse var mı hayatınızda?" sorusu üzerine bir itirafta bulunan Seda Sayan, "Aslında tam evlenilecek zaman" dedi.
Seda Sayan, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok" şeklinde konuştu.
6 KEZ BOŞANDI
Seda Sayan, magazin dünyasında en çok nikah masasına oturan isimlerin başında geliyor.