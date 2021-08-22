Vav TV İzle
Haberler Magazin Seda Sayan'dan 7. kez evliliğe yeşil ışık! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Kadırgalı bakın neler söyledi

Seda Sayan'dan 7. kez evliliğe yeşil ışık! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Kadırgalı bakın neler söyledi

Seda Sayan'dan 7. kez evliliğe yeşil ışık! 'Bugüne kadar hiçbir erkek yatağıma kahvaltı getirmedi' sözleri ile gündeme bomba gibi düşen 58 yaşındaki bir çocuk annesi Seda Sayan, özel hayatıyla ilgili merak edilenlerini anlattı. İşte attığı her adımla gündemde yer alan Seda Sayan'ın sözlerinden satır başları..

22.08.2021 14:08 - Son Güncelleme: 22.08.2021 15:11
Seda Sayan’dan 7. kez evliliğe yeşil ışık! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Kadırgalı bakın neler söyledi

Seda Sayan'dan 7. kez evliliğe yeşil ışık! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Kadırgalı bakın neler söyledi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan’dan 7. kez evliliğe yeşil ışık! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Kadırgalı bakın neler söyledi

Yeni şarkısı "Gel Günaha Girelim" üzerine kendisine yöneltilen, "Günaha girecek kimse var mı hayatınızda?" sorusu üzerine bir itirafta bulunan Seda Sayan, "Aslında tam evlenilecek zaman" dedi.

Seda Sayan’dan 7. kez evliliğe yeşil ışık! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Kadırgalı bakın neler söyledi

Seda Sayan, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok" şeklinde konuştu.

Seda Sayan’dan 7. kez evliliğe yeşil ışık! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Kadırgalı bakın neler söyledi

6 KEZ BOŞANDI

Seda Sayan, magazin dünyasında en çok nikah masasına oturan isimlerin başında geliyor.

Seda Sayan’dan 7. kez evliliğe yeşil ışık! Yatak itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Kadırgalı bakın neler söyledi

Sayan, ilk evliliğini 1987'de futbolcu Rıdvan Kılıç ile yapmıştı. İkili aynı yıl içerisinde boşandı. Ünlü sanatçı ardından başka bir futbolcu olan Sinan Engin ile evlendi.

SON DAKİKA