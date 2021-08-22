Vav TV İzle
Haberler Magazin Çocuklar Duymasın’daki Çaycı Hüseyin'in karısı Emine bir değişti pir değişti! Tatil pozlarıyla şaşırtan Melek Şahin'i görenler tanımıyor

Çocuklar Duymasın’daki Çaycı Hüseyin'in karısı Emine bir değişti pir değişti! Tatil pozlarıyla şaşırtan Melek Şahin'i görenler tanımıyor

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si bir değişti pir değişti! Melek Şahin'in son halini görenler tanıyamıyor... Pandemi sürecinde kendi diktiği maskelerin Instagram hesabı üzerinden satışını gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çeken Şahin, kendi hesabı üzerinden yaptığı satıştan elde ettiği gelir ile sokak hayvanlarına mama ve tedavi desteği sağlayarak herkesin takdirini kazanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Melek Şahin tatil pozlarıyla herkesi şaşırttı. Değişimi ile 'Çocuklar Duymasın'ın Emine'sinden eser kalmadı' dedirten ünlü oyuncu, dizide Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırıyordu.

22.08.2021 11:41 - Son Güncelleme: 22.08.2021 11:49
Çocuklar Duymasın’daki Çaycı Hüseyin’in karısı Emine bir değişti pir değişti! Tatil pozlarıyla şaşırtan Melek Şahin’i görenler tanımıyor

Çocuklar Duymasın'daki Çaycı Hüseyin'in karısı Emine bir değişti pir değişti! Tatil pozlarıyla şaşırtan Melek Şahin'i görenler tanımıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuklar Duymasın’daki Çaycı Hüseyin’in karısı Emine bir değişti pir değişti! Tatil pozlarıyla şaşırtan Melek Şahin’i görenler tanımıyor

MELEK ŞAHİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Melek Şahin 11 Şubat 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezunu...

Çocuklar Duymasın’daki Çaycı Hüseyin’in karısı Emine bir değişti pir değişti! Tatil pozlarıyla şaşırtan Melek Şahin’i görenler tanımıyor

Melek Şahin ilk olarak televizyonda yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol aldı ve burada aslında Çocuklar Duymasın'da ön plana çıkan Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırdı.

Çocuklar Duymasın’daki Çaycı Hüseyin’in karısı Emine bir değişti pir değişti! Tatil pozlarıyla şaşırtan Melek Şahin’i görenler tanımıyor

Sosyal medyayı aktif kullanan Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin, son hali ile sokakta tanınmadığını ifade etti. Şahin tatil pozlarıyla herkesin beğenisini toplarken değişimiyle de sosyal medyada yorum yağmuruna tutuluyor.

Çocuklar Duymasın’daki Çaycı Hüseyin’in karısı Emine bir değişti pir değişti! Tatil pozlarıyla şaşırtan Melek Şahin’i görenler tanımıyor

İşte başta Melek Şahin olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

SON DAKİKA