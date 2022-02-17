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Haberler Magazin Kayahan’ın büyük kızı Beste Açar hakkındaki ‘ihanet’ iddialarına yanıt verdi! İşte Beste’nin açıklaması

Kayahan’ın büyük kızı Beste Açar hakkındaki ‘ihanet’ iddialarına yanıt verdi! İşte Beste’nin açıklaması

Merhum sanatçı Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar ile Oksal Erev'in ilişkileri 14 Şubat Sevgililer Günü'nden 4 gün önce sona erdi. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan, ayrılığın hemen üzerine ortaya çıkan şaşırtıcı gelişmelerin perde arkasına ulaştı. İddiaların ardından gözler Beste'ye çevrildi. Beste Açar'dan hakkındaki iddialara açıklama geldi.

Mesrure Merve Arslan
takvim.com.tr
17.02.2022 12:51 - Son Güncelleme: 17.02.2022 21:03
Kayahan’ın büyük kızı Beste Açar ile Ragıp Savaş’tan olay görüntüler! Şok ihanet iddiası: ’Açıklamazsan ben açıklayacağım sokağa çıkamayacaksın’

"AÇIKLAMAZSAN BEN AÇIKLAYACAĞIM"

Bir dönemin ünlü pop şarkısı Tayfun Duygulu ile 1996 yılında evlilik yapan Beste Açar, 1997 yılında Duygulu'dan boşanmış fakat henüz boşanma aşamasındayken tanışmış olduğu Onur Berberoğlu ile babasından gizlice Kıbrıs'a kaçmışlardı. Bir süre sonra Beste Açar'ın hamile olduğu ortaya çıkmış ve Oben adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

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Kayahan’ın büyük kızı Beste Açar ile Ragıp Savaş’tan olay görüntüler! Şok ihanet iddiası: ’Açıklamazsan ben açıklayacağım sokağa çıkamayacaksın’

Bu durum üzerine Tayfun Duygulu "Beste beni aldattı ve evlilik dışı bir çocuğu oldu" açıklamasını yaparken usta şarkıcı Kayahan da "benim Beste diye bir kızım yok" şeklinde beyan verip eski damadının arkasında durmuştu.

Kayahan’ın büyük kızı Beste Açar ile Ragıp Savaş’tan olay görüntüler! Şok ihanet iddiası: ’Açıklamazsan ben açıklayacağım sokağa çıkamayacaksın’

VE BİR GECEDE TÜM PAYLAŞIMLAR SİLİNDİ İLK KOCANIN TAKİBİ BIRAKILDI

Oksal Erev'in Beste Açar'a "dediklerinin hepsini açıklayıp ispat etmezsen ben senden neden ayrıldığımı açıklayacağım" demişti. Hemen ardından Açar, Ragıp Savaş ile olan samimi görüntülerini ve ardından tekrar takibe aldığı ilk eşi Tayfun Duygulu'yu sosyal medya sayfasından sildi!

Şimdi tüm gözler Oksal Erev'in "neden ayrıldığına" dair yapacağı açıklamada…

Kayahan’ın büyük kızı Beste Açar ile Ragıp Savaş’tan olay görüntüler! Şok ihanet iddiası: ’Açıklamazsan ben açıklayacağım sokağa çıkamayacaksın’

Önceki gün Erev, sosyal medya sayfalarından canlı yayına girmiş ve Beste Açar'ın kendisi hakkında karalayıcı ve iftira içeriklipaylaşımı sonrası açıklama yapacağını söylemiş fakat Beste Açar'ın geri adım atması neticesinde Erev de susmuştu.

Kayahan’ın büyük kızı Beste Açar ile Ragıp Savaş’tan olay görüntüler! Şok ihanet iddiası: ’Açıklamazsan ben açıklayacağım sokağa çıkamayacaksın’

Hakkında bir kez daha iftira içerikli paylaşım yapması durumunda Beste Açar ile ilgili açıklama yapması gereken Oksal Erev sosyal medya sayfasında bu satırları paylaştı "terk edilmeyi hazmedemeyen kadınsal duygu karmaşasını yaşarken iftira atan bir kadın"

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