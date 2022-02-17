Kayahan’ın büyük kızı Beste Açar hakkındaki ‘ihanet’ iddialarına yanıt verdi! İşte Beste’nin açıklaması
Merhum sanatçı Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar ile Oksal Erev'in ilişkileri 14 Şubat Sevgililer Günü'nden 4 gün önce sona erdi. Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan, ayrılığın hemen üzerine ortaya çıkan şaşırtıcı gelişmelerin perde arkasına ulaştı. İddiaların ardından gözler Beste'ye çevrildi. Beste Açar'dan hakkındaki iddialara açıklama geldi.
"AÇIKLAMAZSAN BEN AÇIKLAYACAĞIM"
Bir dönemin ünlü pop şarkısı Tayfun Duygulu ile 1996 yılında evlilik yapan Beste Açar, 1997 yılında Duygulu'dan boşanmış fakat henüz boşanma aşamasındayken tanışmış olduğu Onur Berberoğlu ile babasından gizlice Kıbrıs'a kaçmışlardı. Bir süre sonra Beste Açar'ın hamile olduğu ortaya çıkmış ve Oben adında bir oğlu dünyaya gelmişti.
VE BİR GECEDE TÜM PAYLAŞIMLAR SİLİNDİ İLK KOCANIN TAKİBİ BIRAKILDI
Oksal Erev'in Beste Açar'a "dediklerinin hepsini açıklayıp ispat etmezsen ben senden neden ayrıldığımı açıklayacağım" demişti. Hemen ardından Açar, Ragıp Savaş ile olan samimi görüntülerini ve ardından tekrar takibe aldığı ilk eşi Tayfun Duygulu'yu sosyal medya sayfasından sildi!
Şimdi tüm gözler Oksal Erev'in "neden ayrıldığına" dair yapacağı açıklamada…
Önceki gün Erev, sosyal medya sayfalarından canlı yayına girmiş ve Beste Açar'ın kendisi hakkında karalayıcı ve iftira içeriklipaylaşımı sonrası açıklama yapacağını söylemiş fakat Beste Açar'ın geri adım atması neticesinde Erev de susmuştu.
Hakkında bir kez daha iftira içerikli paylaşım yapması durumunda Beste Açar ile ilgili açıklama yapması gereken Oksal Erev sosyal medya sayfasında bu satırları paylaştı "terk edilmeyi hazmedemeyen kadınsal duygu karmaşasını yaşarken iftira atan bir kadın"