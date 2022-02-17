Dünyanın en güzel kadınları listesinde 99 ismi geride bırakarak bir numaraya yerleşmişti! Hande Erçel'in sırrı ortaya çıktı meğer...
Dünyanın en güzel kadınları listesinde bir numaraya yerleşmişti! Hande Erçel'in güzellik sırları ortaya çıktı... Erçel'in ünü Türkiye sınırını aştı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan Dünyanın en güzel kadınları (Top Beauty World 2020) listesinde 6 Türk isim yer aldı. Hande de bunlardan biriydi... Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve "dünyanın en güzel kadını" seçilen Hande Erçel'in güzellik sırrı bakın neymiş...
17.02.2022 12:06
- Son Güncelleme: 17.02.2022 12:06
Dünyanın en güzel kadınları listesinde (Top Beauty World 2020) 1 numara Hande Erçel olurken diğer Türk güzeller de listenin dikkat çeken isimleri olmuştu. Her sene Top Beauty World tarafından yapılan 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını 2020' listesinde 99 ismi geride bırakan Hande'nin sırrı ortaya çıktı.
Hande Erçel, İngilizlerin de beğenisini toplamıştı. İngiliz basını Hande Erçel hakkında "2021'de dünyanın en güzel kadını" ifadelerine yer vermişti. Kısa bir süre sonra ünlü oyuncu, "Dünyanın en güzel kadını" seçildi.