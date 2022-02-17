Dünyanın en güzel kadınları listesinde 99 ismi geride bırakarak bir numaraya yerleşmişti! Hande Erçel'in sırrı ortaya çıktı meğer...

Hande Erçel, İngilizlerin de beğenisini toplamıştı. İngiliz basını Hande Erçel hakkında "2021'de dünyanın en güzel kadını" ifadelerine yer vermişti. Kısa bir süre sonra ünlü oyuncu, "Dünyanın en güzel kadını" seçildi.