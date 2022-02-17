Çarli’nin Cilvenaz’ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu meğer şimdilerde...

Çarli dizisinde Cilvenaz karakterine hayat veren Mine Çağlar Kondu ekranlardan uzak kendi halinde bir hayat yaşıyor. 90'ların sevilen dizisi Çarli'de canlandırdığı Cilvenaz karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Mine Çağlar Kondu bakın şimdilerde ne yapıyor...