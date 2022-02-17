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Haberler Magazin Çarli'nin Cilvenaz'ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu meğer şimdilerde...

Çarli'nin Cilvenaz'ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu meğer şimdilerde...

Çarli'nin Cilvenaz'ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu son haliyle sosyal medya gündeminde. Çarli'nin Cilvenaz'ı olarak tanınan Çağlar Kondu artık bambaşka bir meslekte boy gösteriyor. Mine Çağlar Kondu'nun yıllara meydan okuyan görüntüsü hayran bıraktı. İşte Çarli'nin Cilvenaz'ının son hali...

17.02.2022 14:35 - Son Güncelleme: 17.02.2022 14:41
Çarli’nin Cilvenaz’ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu meğer şimdilerde...

Çarli'nin Cilvenaz'ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu meğer şimdilerde bambaşka bir meslekte boy gösteriyormuş...

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Çarli’nin Cilvenaz’ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu meğer şimdilerde...

Çarli dizisinde Cilvenaz karakterine hayat veren Mine Çağlar Kondu ekranlardan uzak kendi halinde bir hayat yaşıyor. 90'ların sevilen dizisi Çarli'de canlandırdığı Cilvenaz karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Mine Çağlar Kondu bakın şimdilerde ne yapıyor...

Çarli’nin Cilvenaz’ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu meğer şimdilerde...

Çarli'den sonra tanınan Kondu, modellik ve reklam oyunculuğu yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladı.

Çarli’nin Cilvenaz’ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu meğer şimdilerde...

Oyunculuğu bırakan ve pişman olmadığını söyleyen ünlü isim, Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hayatını adeta hayvanlara adamış.

Çarli’nin Cilvenaz’ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu meğer şimdilerde...

Şu anda bir veteriner kliniğine sahip olan Çağlar Kondu Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimleri arasında gösteriliyor. İşte başta Çağlar Kondu'nun son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişmleri...

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