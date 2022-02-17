Çarli'nin Cilvenaz'ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu meğer şimdilerde...
Çarli'nin Cilvenaz'ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu son haliyle sosyal medya gündeminde. Çarli'nin Cilvenaz'ı olarak tanınan Çağlar Kondu artık bambaşka bir meslekte boy gösteriyor. Mine Çağlar Kondu'nun yıllara meydan okuyan görüntüsü hayran bıraktı. İşte Çarli'nin Cilvenaz'ının son hali...
17.02.2022 14:35 - Son Güncelleme: 17.02.2022 14:41
Çarli'nin Cilvenaz'ı öyle böyle değişmedi yıllar güzelliğine güzellik kattı! Yeni mesleğiyle ortaya çıkan Çağlar Kondu meğer şimdilerde bambaşka bir meslekte boy gösteriyormuş...
Çarli dizisinde Cilvenaz karakterine hayat veren Mine Çağlar Kondu ekranlardan uzak kendi halinde bir hayat yaşıyor. 90'ların sevilen dizisi Çarli'de canlandırdığı Cilvenaz karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Mine Çağlar Kondu bakın şimdilerde ne yapıyor...
Şu anda bir veteriner kliniğine sahip olan Çağlar Kondu Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimleri arasında gösteriliyor. İşte başta Çağlar Kondu'nun son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişmleri...