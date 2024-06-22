Bülent Şakrak'tan Esra Akpınar'la yakın poz! Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği bitmişti! İlk beğeni Çağla Şıkel'den geldi...

Başarılı oyuncu Bülent Şakrak, 8 yıllık eşi Ceyda Düvenci ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Bülent Şakrak, bugün yeni aşkı Esra Akpınar ile yanak yanağa sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımlar magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la yakınlaştığı fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Şakrak'ın bu pozlarına gelen ilk beğeni ise ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'den oldu...