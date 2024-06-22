Bülent Şakrak'tan Esra Akpınar'la yakın poz! Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği bitmişti! İlk beğeni Çağla Şıkel'den geldi...

Başarılı oyuncu Bülent Şakrak, 8 yıllık eşi Ceyda Düvenci ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Bülent Şakrak, bugün yeni aşkı Esra Akpınar ile yanak yanağa sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımlar magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la yakınlaştığı fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Şakrak'ın bu pozlarına gelen ilk beğeni ise ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'den oldu...
Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la paylaştığı yanak yanağa fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Şakrak'ın bu pozlarına gelen ilk beğeni ise Çağla Şıkel'den oldu...
2014 yılında nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, evliliklerinde çıkan krizi terapist ile çözmeye çalıştı.
Başarısız olmaları sonucunda 10 Temmuz'da 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırdı.