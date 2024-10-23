Kaya Çilingiroğlu’ndan yıllar sonra gelen Hülya Avşar itirafı: Evliliği Zehra için yaptık

Kaya Çilingiroğlu, katıldığı programda Hülya Avşar ile olan evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "İhanetim yüzünden boşandık ama evliliği baştan beri Zehra için yapmıştık" diyen Çilingiroğlu, ilişkilerinin gerçek nedenine ışık tuttu. Yıllar sonra gelen bu itiraf, Avşar kızını kızdıracak bir durum olarak yorumlandı.
Türkiye'nin en çok konuşulan evliliklerinden biri olan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın birlikteliği, 2005'te boşanma ile sonlanmıştı. Çilingiroğlu, katıldığı programda samimi yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekerek, "İhanetim yüzünden boşandık, ama evliliği Zehra için yaptım" dedi.
Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ederek Paris'te nikah masasına oturmuştu. İkilinin ilişkisi, uzun süre magazinden uzak kaldıktan sonra şimdi yapılan itiraflarla yeniden gündem oldu.
Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, 8 yıl boyunca evliliklerini sürdürdüler. Ancak 2005'te yaşanan ihanet skandalı, bu çifti bir anda gündemin merkezine yerleştirdi ve ilişkileri büyük bir sarsıntı geçirdi.