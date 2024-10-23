Kaya Çilingiroğlu’ndan yıllar sonra gelen Hülya Avşar itirafı: Evliliği Zehra için yaptık

Türkiye'nin en çok konuşulan evliliklerinden biri olan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın birlikteliği, 2005'te boşanma ile sonlanmıştı. Çilingiroğlu, katıldığı programda samimi yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekerek, "İhanetim yüzünden boşandık, ama evliliği Zehra için yaptım" dedi.

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ederek Paris'te nikah masasına oturmuştu. İkilinin ilişkisi, uzun süre magazinden uzak kaldıktan sonra şimdi yapılan itiraflarla yeniden gündem oldu.