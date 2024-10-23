Berrak Tüzünataç son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Didem Soydan ve Deniz Akkaya'ya benzetildi

Geçtiğimiz günlerde ünlü bir dergi için kamera karşısına geçen Berrak Tüzünataç saçlarını platin sarısı yapmıştı. Bu kez de saçlarını, yine aynı dergi için siyah yapan ünlü isim sosyal medyayı ikiye böldü. Yeni imajıyla hem Didem Soydan'a hem Deniz Akkaya'ya benzetildi.