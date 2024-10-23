Berrak Tüzünataç son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü! Didem Soydan ve Deniz Akkaya’ya benzetildi

Geçtiğimiz günlerde ünlü bir dergi için kamera karşısına geçen Berrak Tüzünataç saçlarını platin sarısı yapmıştı. Bu kez de saçlarını, yine aynı dergi için siyah yapan ünlü isim sosyal medyayı ikiye böldü. Yeni imajıyla hem Didem Soydan'a hem Deniz Akkaya'ya benzetildi.
Oyunculuğu, güzelliği ve kendine özgü tarzıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Berrak Tüzünataç, magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden biri.
Sosyal medya paylaşımları ve cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde ünlü bir dergi çekimi için kamera karşısına geçmişti.
Saçlarını ve kaşlarının rengini değiştirerek marjinal bir tarza bürünen Tüzünataç, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni imajıyla dikkat çeken ünlü oyuncuyu, birçok kullanıcı tanımakta zorlanırken, bazıları ise Didem Soydan ve Deniz Akkaya'ya benzetti.