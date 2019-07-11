Kaya Çilingiroğlu her şeyi anlattı: Hülya ve Feraye benim kırmızı çizgim!

"ŞARTLAR BİRAZ ZORLAMAYA BAŞLAMIŞTI BİZİ"

Kaya Çilingiroğlu, Seda Sevin'in "Zaman aşımına uğradı" açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Heyecan bitti diyor. Bittiyse ayrılmışsındır. Ben ayrılıklarımla ilgili çok konuşan bir adam değilim. Yaşanmışlıklar var, güzel şeyler. Ben ayrıldığım sevgililerimle, eşlerimle dost olmayı becermiş bir adamım. Bu da öyle olacak diye düşünüyorum.

Aramızda sorun yok, hiç olmadı. Şartlar biraz zorlamaya başlamıştı bizi."