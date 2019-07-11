Kaya Çilingiroğlu her şeyi anlattı: Hülya ve Feraye benim kırmızı çizgim!
Kaya Çilingiroğu, uzun zamandır birlikte olduğu moda danışmanı sevgilisi Seda Sevin ile geçtiğimiz günlere ayrıldı. 'Ayrılığın nedeni Hülya Avşar mı?' soruları üzerine Kaya Çilingiroğlu'dan açıklama geldi. Biten ilişkisi ve eski eşleri Hülya Avşar ile Feraye Tanyolaç hakkında çok özel açıklamalarda bulunan Çilingiroğlu, ''Hülya ve Feraye benim kırmızı çizgim'' dedi.
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve Seda Sevin'in ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılıkla ilgili Seda Sevin'den doğrulama gelirken Kaya Çilingiroğlu sessiz kalmıştı. Ancak eski sevgilisinin açıklamaları ve ayrılığın Hülya Avşar ile ilgili olup olmadığına yönelik sorular üzerine Çilingiroğlu merak edilenleri anlattı...
"ŞARTLAR BİRAZ ZORLAMAYA BAŞLAMIŞTI BİZİ"
Kaya Çilingiroğlu, Seda Sevin'in "Zaman aşımına uğradı" açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:
"Heyecan bitti diyor. Bittiyse ayrılmışsındır. Ben ayrılıklarımla ilgili çok konuşan bir adam değilim. Yaşanmışlıklar var, güzel şeyler. Ben ayrıldığım sevgililerimle, eşlerimle dost olmayı becermiş bir adamım. Bu da öyle olacak diye düşünüyorum.
Aramızda sorun yok, hiç olmadı. Şartlar biraz zorlamaya başlamıştı bizi."
"Olmuyordu... Olmadığı zaman sürdürmenin bir anlamı yok. Seda'nın evlilik isteği hiç olmadı. Ben de zaten evlenmeyeceğimi defalarca dile getirdim. Çünkü beceremediğim bir müessese. O yüzden kimseyi üzmeye hakkım yok. Aramızda bir gün bile evliliği konuşmadık. Başlarken ne kadar süreceğini bilemiyorsun, bitiyor bir şekilde."
"HÜLYA VE FERAYE BENİM KIRMIZI ÇİZGİM"
Eski eşi Feraye Tanyolaç ile tatil yapan Kaya Çilingiroğlu ''Hülya ve Feraye benim kırmızı çizgim'' dedi:
"Feraye ve Hülya benim iki çocuğumun anneleri. Onlar kırmızı çizgilerim benim. Oraya pek değinmemek lazım. Ben onlarla ömür boyu görüşmek durumundayım. Severim, sevmem, dost olurum küserim... Çocuklarımızla ilgili nihai kararı ortak vermek durumundayız. Dolayısıyla onlar her zaman benim akrabam gibi. İkisi de 'Çilingiroğlu' diye düşünelim."