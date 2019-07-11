Adriana Lima bakın kime benzetildi! Bu benzerlik sosyal medyanın diline düştü...
Adriana Lima son günlerde yeni sevgilisi Emir Uyar ile gündemden düşmüyor. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya ve İsviçre kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında 1. seçildi. 1996'da yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ise 2. oldu. Kısa bir süre sonra dergi çekimlerinde yer almaya başlayan Lima, dünya çapında adını duyurmayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları, 38 yaşındaki Adriana Lima'yı Türkiye'de yaşayan Brezilyalı güzele benzetti. Sosyal medyada çok konuşulan bu benzerliğe siz ne diyorsunuz? İşte Adriana Lima ile o ismin benzerliği...
11.07.2019 14:50
- Son Güncelleme: 11.07.2019 14:50
Adriana Lima son günlerin en popüler ismi oldu. Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açan Adriana Lima, sosyal medyada Larissa Burak olarak tanınan Larissa Gacemer'a benzetildi. Lima ve Larissa hayranları bu benzerlik konusunda ikiye ayrıldı. Kimileri iki ünlü ismi birbirine benzetirken kimileri ise alakası bile olmadığını düşündü. İşte Adriana Lima ve Larissa...
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