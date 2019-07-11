Adriana Lima bakın kime benzetildi! Bu benzerlik sosyal medyanın diline düştü...

Adriana Lima son günlerin en popüler ismi oldu. Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açan Adriana Lima, sosyal medyada Larissa Burak olarak tanınan Larissa Gacemer'a benzetildi. Lima ve Larissa hayranları bu benzerlik konusunda ikiye ayrıldı. Kimileri iki ünlü ismi birbirine benzetirken kimileri ise alakası bile olmadığını düşündü. İşte Adriana Lima ve Larissa...