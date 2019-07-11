Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı!
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek'in eski halinden görüntüler sosyal medyaya düştü. 28 yaşındaki Hilal Altınbilek oyunculuğu kadar güzelliği ve fiziğiyle de beğenilen ünlüler arasında... Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Altınbilek, gittiği Bodrum tatilinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı sallarken, sosyal medyaya düşen görüntülerle herkes şok oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın asi gelini Hilal Altınbilek'in eski hali...
11.07.2019 17:36
- Son Güncelleme: 11.07.2019 17:57
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