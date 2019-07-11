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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek'in eski halinden görüntüler sosyal medyaya düştü. 28 yaşındaki Hilal Altınbilek oyunculuğu kadar güzelliği ve fiziğiyle de beğenilen ünlüler arasında... Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Altınbilek, gittiği Bodrum tatilinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı sallarken, sosyal medyaya düşen görüntülerle herkes şok oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın asi gelini Hilal Altınbilek'in eski hali...

11.07.2019 17:36 - Son Güncelleme: 11.07.2019 17:57
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteri ile milyonların gönlünü kazanan Hilal Altınbilek, yaz tatili paylaşımlarıyla gündem olurken bu kez de eski haliyle çok konuşuldu. İşte 28 yaşındaki Hilal Altınbilek'in daha önce belkide pek çok kişinin görmediği hali...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı!

Alişan

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı!

Petek Dinçöz

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı!

Demet Akalın

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı!

Kenan İmirzalıoğlu

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