Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteri ile milyonların gönlünü kazanan Hilal Altınbilek, yaz tatili paylaşımlarıyla gündem olurken bu kez de eski haliyle çok konuşuldu. İşte 28 yaşındaki Hilal Altınbilek'in daha önce belkide pek çok kişinin görmediği hali...