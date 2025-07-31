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Kavga büyüyor! Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan sert tepki: "Bana ettiğin ahlaksızca tehditleri anlatayım ister misin?"

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in yıllardır menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yollarını ayırmasının ardından ailede büyük bir kriz patlak verdi. Peş peşe gelen sert açıklamalar ve suçlamalar, aile içindeki gerilimi daha da tırmandırdı. Abi-kardeş mahkemelik olurken dün Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan suskunluğunu bozarak kavgaya dahil oldu. Aktan'ın açıklamalarının ardından Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan da sert bir çıkış geldi. Dadgar, uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini bozarak "Ercan Deniz'in iftiralarına cevabımdır" diyerek tepki gösterdi ve art arda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi:
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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası ailede büyük bir gerilim yaşanıyor.

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Peş peşe gelen sert açıklamalar ve karşılıklı suçlamalar devam ederken kardeş kavgasına son olarak Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar dahil oldu. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, sessizliğini bozdu ve "Ercan Deniz'in iftiralarına cevabımdır" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

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İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

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İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

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İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

Takvim Logo

İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

Takvim Logo

İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

Takvim Logo

İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

Takvim Logo

İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

Takvim Logo

İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

Takvim Logo

İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

Takvim Logo

İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

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İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

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İşte Samar Dadgar'ın cevapları...

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ESKİ EŞ İLK KEZ KONUŞTU

Özcan Deniz'in 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı oğlunun annesi Feyza Aktan'dan da dün konuyla ilgili bir açıklama gelmişti.

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Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Aktan, şunları söyledi:

"Biz Özcan'la bir aşk evliliği yaptık. Ancak bu evliliğe başından itibaren fazlasıyla insan dahil oldu. İki kişilik bir yola çıkmıştık ama yol boyunca istemediğimiz bir kalabalıkla yürümek zorunda kaldık. Özcan, baba figüründen yoksun büyüdüğü için abisini baba yerine koymuş bir insandı. Onu bir gün bile sorgulamadan, ne dediyse sorgusuz sualsiz kabul etti. Şirket yönetimi, para, kararlar…

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Her şey Ercan Deniz'in kontrolündeydi. Ve bu güveni suistimal etti. Özcan'ın dostları olarak – buna ben de dahilim – defalarca uyardık. Ancak "Ben abime güveniyorum, o benim canım" diyerek hepimizin sesini susturdu"

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Aktan, bir sonraki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Benim uyarılarım tabii ki kimsenin işine gelmedi. Boşanma sonrası yaşadığım o iki yıllık cehennem; aslında Ercan Deniz'in bana açtığı savaşın bir sonucuydu. Bugün, kendi kardeşinin hayatını gölgesiyle yöneten biri olarak bana neler yapabileceğini siz düşünün.

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Şimdi sana soruyorum, Ercan Deniz:

1 Özcan'la evliyken, onun servetinin tek varisi olabilmek adına bana defalarca evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışan sen değil miydin?

2 Özcan'ın, "abim" diyerek sana güvenle attığı imzaların bedelini, şimdi tüm servetine el koyarak ödetmeye çalışan sen değil misin?

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3 Bugün, Özcan gerçeği görüp hem kendi hayatına hem oğlunun haklarına sahip çıktığı için, 'Madem bana artık kazandırmayacak, o halde kimseye kazandırmasın' mantığıyla ekranlarda onun kariyerini bitirmeye çalışan sen değil misin?

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Son olarak: Para hırsın yüzünden, bir daha oğlumun adını ağzına almayacaksın. Sen araya girmeden önce de, çıktıktan sonra da biz Özcan'la çok iyi bir anne baba olarak yol almayı başardık. Kendi hesabını, bizim adımızı kullanmadan gör"

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İşte o paylaşımlar...