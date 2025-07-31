Kavga büyüyor! Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan sert tepki: "Bana ettiğin ahlaksızca tehditleri anlatayım ister misin?"

Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Aktan, şunları söyledi:

"Biz Özcan'la bir aşk evliliği yaptık. Ancak bu evliliğe başından itibaren fazlasıyla insan dahil oldu. İki kişilik bir yola çıkmıştık ama yol boyunca istemediğimiz bir kalabalıkla yürümek zorunda kaldık. Özcan, baba figüründen yoksun büyüdüğü için abisini baba yerine koymuş bir insandı. Onu bir gün bile sorgulamadan, ne dediyse sorgusuz sualsiz kabul etti. Şirket yönetimi, para, kararlar…