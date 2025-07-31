Kavga büyüyor! Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan sert tepki: "Bana ettiğin ahlaksızca tehditleri anlatayım ister misin?"
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in yıllardır menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yollarını ayırmasının ardından ailede büyük bir kriz patlak verdi. Peş peşe gelen sert açıklamalar ve suçlamalar, aile içindeki gerilimi daha da tırmandırdı. Abi-kardeş mahkemelik olurken dün Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan suskunluğunu bozarak kavgaya dahil oldu. Aktan'ın açıklamalarının ardından Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan da sert bir çıkış geldi. Dadgar, uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini bozarak "Ercan Deniz'in iftiralarına cevabımdır" diyerek tepki gösterdi ve art arda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: