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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şoke etti! Kaslı halini görenler dönüp bir daha bakıyor: Alp Eren Khamis’in yeni imajı…

Bir döneme damgasını vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinin unutulmaz karakterlerinden Beton Orçun, yıllar içinde adeta bambaşka biri oldu. Dizideki sempatik halleriyle hafızalara kazınan Alp Eren Khamis, bugünlerde kaslı vücudu ve değişen tarzıyla görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarla adeta "Bu o küçük çocuk mu?" dedirten genç oyuncu, yeni imajıyla gündemden düşmüyor.

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"Orçun Efendi" repliğiyle hafızalara kazınan minik oyuncu büyüdü, yakışıklı bir delikanlıya dönüştü. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u olarak tanınan Alp Eren Khamis, son haliyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle kaslı fiziği ve değişen tarzı dikkat çekerken, onu görenler gözlerine inanamadı. Khamis'in geçirdiği bu büyük dönüşüm, hayranlarını hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. İşte son hali…

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ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN MİNİK YILDIZI BÜYÜDÜ

Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'ın sempatik karakteri 'Beton Orçun'u canlandıran Alp Eren Khamis, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Henüz çocuk yaşta ekranlarla tanışan ve izleyicinin gönlünde taht kuran Khamis, 22 yaşında ve adeta bir manken gibi görünüyor.

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Sporla ilgilenerek bambaşka bir görünüme kavuşan genç oyuncunun son hali sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

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Annesini küçük yaşta kaybeden Alp Eren Khamis'e, dizideki annesi rolündeki Zeyno Günenç'in desteği ise yıllardır sürüyor.

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İşte Alp Eren Khamis'in yeni imajı…

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(Fotoğraflar: Sosyal Medya)