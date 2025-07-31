Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şoke etti! Kaslı halini görenler dönüp bir daha bakıyor: Alp Eren Khamis’in yeni imajı…

"Orçun Efendi" repliğiyle hafızalara kazınan minik oyuncu büyüdü, yakışıklı bir delikanlıya dönüştü. Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u olarak tanınan Alp Eren Khamis, son haliyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle kaslı fiziği ve değişen tarzı dikkat çekerken, onu görenler gözlerine inanamadı. Khamis'in geçirdiği bu büyük dönüşüm, hayranlarını hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. İşte son hali…