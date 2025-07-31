Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şoke etti! Kaslı halini görenler dönüp bir daha bakıyor: Alp Eren Khamis’in yeni imajı…
Bir döneme damgasını vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinin unutulmaz karakterlerinden Beton Orçun, yıllar içinde adeta bambaşka biri oldu. Dizideki sempatik halleriyle hafızalara kazınan Alp Eren Khamis, bugünlerde kaslı vücudu ve değişen tarzıyla görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarla adeta "Bu o küçük çocuk mu?" dedirten genç oyuncu, yeni imajıyla gündemden düşmüyor.
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