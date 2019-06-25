GaleriMagazin

Kavak Yelleri dizisinin Aslı'sı Pelin Karahan'ın hayranları şok oldu: Güzelliğini annesinden almış...

Pelin Karahan, Kavak Yelleri isimli dizide canlandırdığı Aslı karakteri ile tanınmış ve izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Başarılı oyunculuğu ve anneliğiyle çok konuşulan ünlüler arasında olan oyuncu Pelin Karahan, bu kez annesiyle gündeme geldi. 34 yaşındaki Pelin Karahan, annesine olan benzerliği ile hayranlarını şaşırttı. Ünlü isimlerin bazıları annelerine benzerlikleriyle dikkatleri çekiyor, bazıları ise abla-kardeş gibi görünmesiyle... İşte 'Güzelliğini annesinden almış' dedirten Pelin Karahan'ın annesi ve diğer ünlülerin anneleri...

25.06.2019 12:08 - Son Güncelleme: 25.06.2019 12:10
Kavak Yelleri dizisinin Aslı'sı Pelin Karahan hayranları şok oldu: Güzelliğini annesinden almış...

Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakterine hayat veren Pelin Karahan; güzelliği, anneliği ve başarılı oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip. 34 yaşındaki ünlü oyuncu Pelin Karahan'ı annesiyle görenler şok oldu. Pelin Karahan, bu kez annesiyle gündeme geldi. Pelin Karahan'ın annesiyle benzerliği hayranlarını şaşırttı. İşte 'Güzelliğini annesinden almış' dedirten Pelin Karahan'ın annesi ile fotoğrafı...

Kavak Yelleri dizisinin Aslı'sı Pelin Karahan hayranları şok oldu: Güzelliğini annesinden almış...

Amine Gülşe

Kavak Yelleri dizisinin Aslı'sı Pelin Karahan hayranları şok oldu: Güzelliğini annesinden almış...

Amine Gülşe ile annesi

Kavak Yelleri dizisinin Aslı'sı Pelin Karahan hayranları şok oldu: Güzelliğini annesinden almış...

Jelena Karleusa

Kavak Yelleri dizisinin Aslı'sı Pelin Karahan hayranları şok oldu: Güzelliğini annesinden almış...

Jelena Karleusa ve annesi

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın eşi bakın kimmiş! Düğünü çok konuşulmuştu
Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ın eşi bakın kimmiş! Düğünü çok konuşulmuştu