Kavak Yelleri dizisinin Aslı'sı Pelin Karahan'ın hayranları şok oldu: Güzelliğini annesinden almış...

Pelin Karahan, Kavak Yelleri isimli dizide canlandırdığı Aslı karakteri ile tanınmış ve izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Başarılı oyunculuğu ve anneliğiyle çok konuşulan ünlüler arasında olan oyuncu Pelin Karahan, bu kez annesiyle gündeme geldi. 34 yaşındaki Pelin Karahan, annesine olan benzerliği ile hayranlarını şaşırttı. Ünlü isimlerin bazıları annelerine benzerlikleriyle dikkatleri çekiyor, bazıları ise abla-kardeş gibi görünmesiyle... İşte 'Güzelliğini annesinden almış' dedirten Pelin Karahan'ın annesi ve diğer ünlülerin anneleri...

25.06.2019 12:08 - Son Güncelleme: 25.06.2019 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





