Katy Perry'nin gözü 'düştü' ne yaptıysa bir türlü toparlayamadı! Eliyle düzeltmeye çalıştı ama nafile! 17 milyon kere izlendi
Katy Perry'nin konserde gözüme hakim olamadığı anlar sosyal medya 17 milyon kere izlendi... 38 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin sosyal medyaya düşen görüntüleri geniş yankı buldu. Konseri sırasında göz kapağına uzunca bir süre hakim olamayan Katy Perry'nin o görüntüsü TikTok'a düşünce magazin gündeminde kendisine ilk sıralarda yer buldu. İşte detaylar...
25.10.2022 16:45 - Son Güncelleme: 25.10.2022 16:45
Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin konserinde bir gözünün kapağını kontrol edemediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Katy Perry TV adlı bir TikTok sayfası tarafından yayınlanan video, sadece bir günde 17 milyondan fazla izlendi
Birçok kullanıcı, takma kirpik yapıştırıcısının Katy Perry'nin gözünü kapattığını düşünürken, diğer kullanıcılar da şarkıcının migreni olduğunu ya da stres veya yorgunluk nedeniyle göz spazmı geçirmiş olabileceğini düşünüyor.