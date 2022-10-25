Ebru Şallı'nın şiddet açıklamasından sonra Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den olay paylaşım! Ortalık karışacak: "Müge Anlı'ya..."
Ebru Şallı'nın şiddet açıklamasından sonra Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den olay paylaşım! Ortalık karışacak... Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğünü yalanlaması sonrası görgü şahidi olduğunu iddia eden bir kişi açıklama yapmıştı. Görgü şahidinin açıklamasının ardından Ebru Şallı Instagram'dan yeniden açıklama yaparak sitem etti. Şallı'nın açıklamasını gören Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den bomba bir paylaşım geldi. Müge Anlı göndermesinde bulunan Uğur Akkuş'un eski eşinin sözleri herkesi şaşkına çevirdi.
ORTALIK KARIŞACAK!
Ebru Şallı'nın şiddet açıklamasından sonra Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den olay paylaşım! Müge Anlı göndermesiyle şaşkına çevirdi.
Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu.
AĞLAMA KRİZİ GEÇİRDİ
Geçtiğimiz aylarda boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinden olay bir iddia daha geldi. Ünlü çiftin Emirgan'da trafikte seyir halindeyken başlayan tartışmasının, fiziksel şiddete dönüştüğü öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre üç yıllık eşini darbettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi.
"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"
Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekti. ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı. İfadesi alınan Şallı'nın "Şikayetçi değilim. O benim kocam" dediği öğrenildi. Şallı, taksiye binerek Emirgan'dan ayrıldı.