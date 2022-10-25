Ebru Şallı'nın şiddet açıklamasından sonra Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den olay paylaşım! Ortalık karışacak: "Müge Anlı'ya..."

AĞLAMA KRİZİ GEÇİRDİ

Geçtiğimiz aylarda boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş cephesinden olay bir iddia daha geldi. Ünlü çiftin Emirgan'da trafikte seyir halindeyken başlayan tartışmasının, fiziksel şiddete dönüştüğü öğrenildi.