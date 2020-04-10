Prenses Diana neden öldü? Diana'nın annesinden şok sözler! Yıllar sonra ortaya çıktı...
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden, Prens William ve Prens Harry'nin annesi Prenses Diana'nın yazdığı ve William ile Harry'nin imzasının bulunduğu mektup, 16 bin sterlin karşılığında satışa çıktı. Prenses'in söz konusu mektubu, William'ın doğum günü partisi için şov yapan motosiklet ekibinin polis çavuşuna teşekkür etmek için yazdığı belirtildi. Prenses Diana neden öldü? Prens Charles'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Prenses Diana'nın hayat hikayesi de araştırılmaya başlandı. Ölümü dünyayı etkileyen, cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından izlenen Prenses Diana'nın hayatı da bir o kadar dikkat çekiciydi. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümüyle gündemden hiç düşmedi. Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Onlardan birinde, Prenses Diana'nın annesinin kızına söylediği iddia edilen son sözler akıl alır gibi değil.
Prenses Diana'nın satışa çıkarılan mektubunun Prenses'in söz konusu mektubu, William'ın doğum günü partisi için şov yapan motosiklet ekibinin polis çavuşuna teşekkür etmek için yazdığı belirtildi.
O dönem 7 ve 4 yaşlarında olan prenslerin, el yazısıyla isimlerinin altına imzalarını eklediği görülüyor. 1989 yılına ait mektubun, 21 Haziran 1989 tarihli ve Kensington Sarayı başlıklı kağıda yazıldığı ifade edildi. Kensington Sarayı başlıklı kağıt üzerinde, Diana'nın el yazısıyla Çavuş George Plumb'a hitaben şu ifadeler yer alıyor:
"Sevgili Çavuş Plumb, bugün William'ın doğum gününde buraya gelmek senin ve ekibin için çok nazik bir davranıştı. Şu anda hepinizin ne kadar meşgul olduğunu biliyorum, bu yüzden sizin ve motosiklet ekibinizin doğum günü kutlamalarına katılabilmeniz bizim için çok önemliydi! En içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Saygılarımla Diana, William, Harry."