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'Kaşlar genetik mirasmış' Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 5 kardeşi de birbirinin aynısı! 5'i 1 yerde desek yanlış olmaz!

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde adından sıkça söz ettiren Mert Ramazan Demir, özel hayatıyla ilgili sır perdesini aralamaya pek yanaşmıyor. Sosyal medyayı oldukça sınırlı kullanan ve nadir fotoğraf paylaşan genç oyuncunun ailesine ait kareler ise adeta bir hazine değerinde. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan fotoğraflar, Demir'in 5 kardeş olduğunu gözler önüne sererken, ailedeki genetik mirasın gücüne de dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 12:31 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 12:32
’Kaşlar genetik mirasmış’ Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi de birbirinin aynısı! 5’i 1 yerde desek yanlış olmaz! 1

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, şimdilerde popülaritesinin zirvesinde. Ekranların yeni gözdesi olan genç oyuncu hakkındaki her detay merakla araştırılıyor.

’Kaşlar genetik mirasmış’ Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi de birbirinin aynısı! 5’i 1 yerde desek yanlış olmaz! 2

1998 İstanbul doğumlu, 1.78 boyunda ve 73 kilo olan Mert Ramazan Demir Yay burcu.

’Kaşlar genetik mirasmış’ Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi de birbirinin aynısı! 5’i 1 yerde desek yanlış olmaz! 3

Vanlı kalabalık ve birbirine çok bağlı bir ailenin beş çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in, ailesiyle olan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle dikkat çeken nokta ise, kardeşler arasındaki inanılmaz benzerlik oldu!

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