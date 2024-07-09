'Kaşlar genetik mirasmış' Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 5 kardeşi de birbirinin aynısı! 5'i 1 yerde desek yanlış olmaz!

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Vanlı kalabalık ve birbirine çok bağlı bir ailenin beş çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in, ailesiyle olan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle dikkat çeken nokta ise, kardeşler arasındaki inanılmaz benzerlik oldu!