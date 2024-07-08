Yasemin Şefkatli ikizlerinin gülücükler saçtığı kareleri ilk kez paylaştı! İbrahim Tatlıses'in torunlarının aile pozuna bakın! "Mavi gözlü İdo'lar..."

Yasemin ve İdo Tatlıses, samimi ve doğal halleriyle sosyal medyada en çok sevilen çiftlerden biri haline geldiler. 2017 yılında başlayan aşkları, 2021'deki görkemli ve asil düğünleriyle taçlandı. Her anlarını paylaşarak takipçileriyle aralarında özel bir bağ kurmayı başardılar. Tatlıses çifti ikizlerinin yüzünün de göründüğü ilk çekirdek aile pozunu çektirdi ve o anları sosyal medyada paylaştı. İşte merak edilenler...