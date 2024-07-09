Bülent Şakrak'ın boşandıktan sonra yaşadığı ev ortaya çıktı! Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitirmişti! 30 m2 arasında...

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, geçtiğimiz Temmuz ayında sekiz yıllık eşi Ceyda Düvenci ile yollarını ayırmasının ardından sessizliğini koruyarak gözlerden uzak bir yaşama yelken açtı. Evliliklerini tek celsede sonlandıran çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, herkes ayrılığın perde arkasını merak etmişti.
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini gözler önünde sonlandıran Bülent Şakrak, sessizliğini koruyarak meraklı bakışlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Herkes "Ayrılık sonrası nasıl bir yol izleyecek?" diye merak ederken, ünlü oyuncudan şaşırtan bir hamle geldi. İşte Bülent Şakrak'ın herkesten ve her şeyden uzakta, yeni bir başlangıç yaptığı o ev...
Boşanma sonrası ilk kez bir mekan çıkışı görüntülenen Şakrak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" sözleriyle dikkat çekmiş ve daha fazla detay vermekten kaçınmıştı.
Şimdilerde ise Bülent Şakrak cephesinden dikkat çekici bir haber geldi. Ünlü oyuncu, boşanma sonrası aldığı radikal bir kararla şehir hayatına ve magazin gürültüsüne sırtını dönerek 'tiny house' tarzı mütevazı bir eve taşındı.