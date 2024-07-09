Bülent Şakrak'ın boşandıktan sonra yaşadığı ev ortaya çıktı! Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitirmişti! 30 m2 arasında...

1 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini gözler önünde sonlandıran Bülent Şakrak, sessizliğini koruyarak meraklı bakışlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Herkes "Ayrılık sonrası nasıl bir yol izleyecek?" diye merak ederken, ünlü oyuncudan şaşırtan bir hamle geldi. İşte Bülent Şakrak'ın herkesten ve her şeyden uzakta, yeni bir başlangıç yaptığı o ev...

2 Boşanma sonrası ilk kez bir mekan çıkışı görüntülenen Şakrak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" sözleriyle dikkat çekmiş ve daha fazla detay vermekten kaçınmıştı.