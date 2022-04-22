Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba’nın gözünden sakındığı oğluna bakın! Hayran bıraktı ‘Ağır misafir’ diyerek EDHO’da ağırlamıştı...
Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın gözünden sakındığı oğluna bakın! Ozan Akbaba, başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisin canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. EDHO'nun ardından Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş, Vildan Atasever gibi isimlerin yer aldığı Kasaba Doktoru dizisine transfer olan Ozan Akbaba'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Buket Arıkan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Akbaba'nın oğlu Ozan Ali Akbaba'yı görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi. EDHO'nun yayınlandığı dönem set ziyaretinde bulunan Ali, sevimli halleriyle kendine hayran bıraktı. İşte Ozan Akbaba'nın yakışıklı oğlu...
22.04.2022 22:20 - Son Güncelleme: 22.04.2022 22:20
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisin canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve büyük beğeni toplamıştı.
EDHO'nun ardından Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş, Vildan Atasever gibi isimlerin yer aldığı Kasaba Doktoru dizisine transfer olan Ozan Akbaba'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ozan Akbaba'nın EDHO'nun yayınlandığı dönem oğluyla yaptığı sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kendisini sette ziyaret eden oğluyla verdiği pozları "Ağır misafir" notuyla yayınladı.