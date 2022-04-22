Toygar Işıklı’nın uğruna şarkılar yazdığı biricik eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı gören gözlerini alamadı! “Zarif ve asil”
Toygar Işıklı'nın uğruna şarkılar yazdığı biricik eşine bakın! Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya gelen 48 yaşındaki sanatçı Toygar Işıklı, Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen Afara'nın konukları arasında yerini aldı. Yaprak Dökümü, Dudaktan Kalbe, Aşk-ı Memnu, Ezel, Fatmagül'ün Suçu Ne, Menekşe ile Halil, Medcezir, Çukur gibi birçok dizinin, belgesellerin ve sinema filmlerinin müziklerini hazırlayan sanatçı, bunun üzerine gündem oldu. Hayatı merak edilerek araştırılmaya başlanan Işıklı hakkında özellikle "Toygar Işıklı eşi kim?", "Toygar Işıklı kiminle evli?" sorularının yanıtı aratıldı. 'Sen Yanımdayken', 'Hayat Gibi', 'Korkuyorum' parçalarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcının uğruna şarkılar yazdığı güzeller güzeli eşini görenler ise "Zarif ve asil" demeden geçemedi. İşte Toygar Işıklı'nın gözünden sakındığı biricik eşi...
22.04.2022 22:59 - Son Güncelleme: 22.04.2022 22:59
Uğur Aslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Afara'nın konukları arasında yer almasının ardından gündeme gelen Toygar Işıklı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Dizi müziklerindeki başarısıyla birçok ödüle layık görülen Işıklı hakkında özellikle "Toygar Işıklı eşi kim?", "Toygar Işıklı kiminle evli?" sorularının yanıtı aratıldı.
Toygar Işıklı'nın uğruna şarkılar yazdığı güzeller güzeli eşini görenler ise "Zarif ve asil" demeden geçemedi.