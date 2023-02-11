Karsu’dan bir kahreden paylaşım daha! Acı haberler peş peşe geldi! Satırları yürek yaktı: Sizi çok seviyoruz, çok...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen iki büyük deprem 10 ili etkiledi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Hollanda'da dünyaya gelen ve aslen Hataylı olan şarkıcı Karsu da gözyaşları içinde çektiği bir videoda "Bizde çok kayıp var" diyerek ailesi için yardım istedi. Takip eden günlerde nenesinin bulunduğunu açıklayan şarkıcı, halasının vefat ettiğini söyledi. Önceki gün de yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinin acı haberiyle yıkılan Karsu, son paylaşımıyla yine yürek yaktı. Karsu, kuzeninin ve yeğenlerinin de hayatını kaybettiklerini açıkladı.
11.02.2023 19:45 - Son Güncelleme: 11.02.2023 19:45
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremler, büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin ardından Hataylı olan şarkıcı Karsu da gözyaşları içinde çektiği bir videoda "Bizde çok kayıp var" diyerek ailesi için yardım istedi.
Haber alamadığı aile bireylerinin fotoğraflarını videoya ekleyen ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. Çok yazıyorsunuz "Karsu sen nasılsın? Ailen Nasıl?" diye.
"BİZDE ÇOK KAYIP VAR"
Bizde çok kayıp var. Nenem yok, halam yok, kuzenlerim... Hatay'a çok yardım gitmiyor, onu da duyuyorum ailemden.
NENESİ BULUNDU!
Şarkıcı, yaptığı bir paylaşımda nenesinin bulunduğunu açıkladı. Karsu,"Nenem bulundu! Allah'ım çok şükür. Dualarım sizinle" dedi.