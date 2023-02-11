Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar’dan kahreden haber! “Maalesef enkazdan sağ çıkamadılar” deyip duyurdu! EDHO ekibinden taziye mesajı...
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü, saat 04:17'de 7.7'lik bir deprem meydana geldi. 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık sarsıcı bir deprem daha yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye tek yürek oldu. AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım TIR'ı gönderen ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu ve eşi Burak Yırtar da aldıkları kötü haberle yıkıldı. "Maalesef enkazdan sağ çıkamadılar" deyip acı haberi duyuran ünlü çifte başta EDHO ekibi olmak üzere birçok ünlü isim taziyelerini iletti.
11.02.2023 18:48 - Son Güncelleme: 11.02.2023 18:48
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın da yaşadığı 7.7'lik depremin ardından birçok ekibin elbirliği içerisinde olduğu kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.
Aralarında Demet Özdemir, Murat Boz, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ali Biçim ve Yasemin Sakallıoğlu'nun da bulunduğu ünlü isimler, afet bölgesine AFAD ile koordineli şekilde yardım TIR'ı gönderdi.
Öte yandan Yasemin Sakallıoğlu, önceki gün Instagram hesabından "Yaşayın Allah aşkına. Ben dayanamıyorum" başlığı ile duygusal bir paylaşım kaleme aldı.