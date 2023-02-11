7,7’lik asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek! Eda Ece “Bana umut veren fotoğraf” deyip paylaştı! O kare herkesi duygulandırdı
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Felaket sonrası Türk milleti tek yürek olurken Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardım gönderildi. Vatandaşların yardım etmek için seferber olması üzerine rafların boş olduğunu görünce duygulanan Eda Ece de "Sizi çok seviyorum Türk halkı, sendeki yürek kimsede yok" ifadelerini kullandı. Ece, şimdi ise etkilendiği bir kareyi sosyal medya hesabında yayınlayarak ""Bana umut veren fotoğraf" dedi. Ece'nin yayınladığı fotoğraf, herkesi duygulandırdı.
11.02.2023 22:44 - Son Güncelleme: 11.02.2023 22:44
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Türk halkının dayanışması karşısında duygulanan Eda Ece ise sosyal medya hesabında "Sizi çok seviyorum Türk halkı, sendeki yürek kimsede yok" ifadelerini kullandı.
Depremzedeler için alışverişe çıkan Eda Ece, vatandaşların yardım için seferber olması üzerine rafların boş olduğunu görünce duygulandı.
"KURTULUŞ SAVAŞI BİZE BÖYLE ANLATILDI"
"Sizi çok seviyorum Türk halkı" diyen Eda Ece, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası, battaniye her bulabildiğimi aldım ve gördüm ki raflar boş.