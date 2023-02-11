7,7’lik asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek! Eda Ece “Bana umut veren fotoğraf” deyip paylaştı! O kare herkesi duygulandırdı

"KURTULUŞ SAVAŞI BİZE BÖYLE ANLATILDI"

"Sizi çok seviyorum Türk halkı" diyen Eda Ece, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası, battaniye her bulabildiğimi aldım ve gördüm ki raflar boş.