Karsu Dönmez 'Hatay'daki ailemden çok kayıp var' demişti! Yardım çığlıkları yerini bu karelere bıraktı ünlülerden mesaj yağdı: "Şükürler olsun"

Genç sanatçı bir gün önceki Instagram paylaşımlarında, Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını, göz yaşları içerisinde aktardı. Aile üyelerinin fotoğrafları eşliğindeki paylaşımında "Türkiye ve Suriye'deki tüm insanlara yardım edin." diyen Karsu, "Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Hollanda hükümetine yalvarıyoruz yardım yollayın diye. Allah herkesin yardımcısı olsun. Dua edin." dedi.