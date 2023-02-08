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Haberler Magazin Karsu Dönmez 'Hatay'daki ailemden çok kayıp var' demişti! Yardım çığlıkları yerini bu karelere bıraktı ünlülerden mesaj yağdı: "Şükürler olsun"

Karsu Dönmez 'Hatay'daki ailemden çok kayıp var' demişti! Yardım çığlıkları yerini bu karelere bıraktı ünlülerden mesaj yağdı: "Şükürler olsun"

Karsu Dönmez 'Hatay'daki ailemden çok kayıp var' demişti! Yardım çığlıkları yerini Karsu'nun nenes ile çekildiği o karelere bıraktı, ünlülerden sanatçı Karsu'nun Instagaram paylaşımına mesaj yağdı. İşte Türkiye2yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından Karsu'nun bulunan anneannesiyle yaptığı paylaşım...

08.02.2023 14:06 - Son Güncelleme: 08.02.2023 14:06
Karsu Dönmez ’Hatay’daki ailemden çok kayıp var’ demişti! Yardım çığlıkları yerini bu karelere bıraktı ünlülerden mesaj yağdı: Şükürler olsun

Karsu Dönmez 'Hatay'daki ailemden çok kayıp var' demişti! Yardım çığlıkları yerini bu karelere bıraktı ünlülerden mesaj yağdı. Yaşamını ailesiyle Amsterdam'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, deprem sonrası ulaşamadığı aile üyelerinden, babaannesi ile amcasının bulunduğu bilgisini paylaştı.

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Karsu Dönmez ’Hatay’daki ailemden çok kayıp var’ demişti! Yardım çığlıkları yerini bu karelere bıraktı ünlülerden mesaj yağdı: Şükürler olsun

Adını memleketi Hatay'ın Karsu köyünden alan sanatçı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medya hesapları üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Karsu Dönmez ’Hatay’daki ailemden çok kayıp var’ demişti! Yardım çığlıkları yerini bu karelere bıraktı ünlülerden mesaj yağdı: Şükürler olsun

Genç sanatçı bir gün önceki Instagram paylaşımlarında, Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını, göz yaşları içerisinde aktardı. Aile üyelerinin fotoğrafları eşliğindeki paylaşımında "Türkiye ve Suriye'deki tüm insanlara yardım edin." diyen Karsu, "Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Hollanda hükümetine yalvarıyoruz yardım yollayın diye. Allah herkesin yardımcısı olsun. Dua edin." dedi.

Karsu Dönmez ’Hatay’daki ailemden çok kayıp var’ demişti! Yardım çığlıkları yerini bu karelere bıraktı ünlülerden mesaj yağdı: Şükürler olsun

Karsu'nun babaannesi ile amcasına ulaşıldı. Sanatçı, kaleme aldığı "Karsu'nun Mutfağı" isimli kitabının 7 Mart'a kadar yapılacak tüm ön siparişlerinin gelirini de Türkiye'deki deprem mağdurlarına bağışlayacağını vurguladı.

Karsu Dönmez ’Hatay’daki ailemden çok kayıp var’ demişti! Yardım çığlıkları yerini bu karelere bıraktı ünlülerden mesaj yağdı: Şükürler olsun

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile katıldığı televizyon programından bir bölüm paylaşan Karsu, programda "Bütün ailem adına hepinize çok teşekkür ederim. Bölgedekilerin çok daha fazla yardıma ihtiyacı var. Sürekli mesajlar geliyor." ifadelerini kullandı.

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