Karsu Dönmez 'Hatay'daki ailemden çok kayıp var' demişti! Yardım çığlıkları yerini bu karelere bıraktı ünlülerden mesaj yağdı: "Şükürler olsun"
Karsu Dönmez 'Hatay'daki ailemden çok kayıp var' demişti! Yardım çığlıkları yerini Karsu'nun nenes ile çekildiği o karelere bıraktı, ünlülerden sanatçı Karsu'nun Instagaram paylaşımına mesaj yağdı. İşte Türkiye2yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından Karsu'nun bulunan anneannesiyle yaptığı paylaşım...
08.02.2023 14:06 - Son Güncelleme: 08.02.2023 14:06
Karsu Dönmez 'Hatay'daki ailemden çok kayıp var' demişti! Yardım çığlıkları yerini bu karelere bıraktı ünlülerden mesaj yağdı. Yaşamını ailesiyle Amsterdam'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, deprem sonrası ulaşamadığı aile üyelerinden, babaannesi ile amcasının bulunduğu bilgisini paylaştı.
Genç sanatçı bir gün önceki Instagram paylaşımlarında, Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını, göz yaşları içerisinde aktardı. Aile üyelerinin fotoğrafları eşliğindeki paylaşımında "Türkiye ve Suriye'deki tüm insanlara yardım edin." diyen Karsu, "Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Hollanda hükümetine yalvarıyoruz yardım yollayın diye. Allah herkesin yardımcısı olsun. Dua edin." dedi.