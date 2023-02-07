7,7'lik deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu! Ünlüler el ele verdi! Kimi bağış yaptı kimi yardım tırı yolladı! Ebru Yaşar, Nusret, CZN Burak...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Milyonlarca insan depremzedeler için harekete geçerken sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, yardım kampanyalarına katıldı. Gelişmeyi sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından duyururken Ebru Yaşar, CZN Burak ve Nusret deprem bölgeleri için yardım tırları hazırlattı. İşte detaylar...
07.02.2023 23:58 - Son Güncelleme: 07.02.2023 23:58
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremin ardından sanat ve spor dünyasından ünlü isimler de harekete geçti.
Yardım malzemelerinin tıra taşındığı anları yayınlayan Ebru Yaşar, paylaşıma şu notu ekledi: "Gün birlik ve beraberlik günü. Az ya da çok demeden eminim ki herkes üzerine düşeni yapacaktır.
Ben de üç ayrı şehre Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır'a acil ihtiyaçları gönderdim ve tırlarımız AFAD'a teslim edilmek üzere yola çıktı.