Karnı burnunda Yasemin Şefkatli'den gece yarısı 'sürpriz'i! İdo Tatlıses'le ocak ayında ikizleri kucaklarına alacak olan ünlü çift...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Tatlıses önceki akşam durdu durdu bombayı patlattı. İşte Yasemin ve İdo'nun gece yarısı "Sürprizi"