20 yıllık eski eşi kendisinden de ünlü! Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ı Veda Yurtsever meğer yıllarca Kınalı Kar’ın yıldızıyla evli kalmış!

20 yıllık eski eşi kendisinden de ünlü! Özgü Kaya, Almila Ada, Berker Güven, İclal Aydın gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş ile izleyici karşısına çıkan Veda Yurtsever'in hayatı merak edildi. Dizide Rüçhan karakterine hayat veren Yurtsever'in Kınalı Kara, Güldür Güldür Show gibi projelerde yer alan 20 yıllık eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenlerin ağzı açık kaldı. Bakın kendisi gibi çok ünlü olan eski eşi kim...
Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Veda Yurtsever'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Veda Yurtsever kimdir? İşte detaylar...
VEDA YURTSEVER KİMDİR?
23 Ocak 1969 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelen oyuncu, bir dönem burada yaşamış, ilerleyen yıllarını İstanbul ve Diyarbakır arasında geçirdi. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Yurtsever, Alev Alev, Babil, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol aldı.
Bir çocuk annesi Yurtsever'in aşk hayatı da merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Veda Yurtsever'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.