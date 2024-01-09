20 yıllık eski eşi kendisinden de ünlü! Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ı Veda Yurtsever meğer yıllarca Kınalı Kar’ın yıldızıyla evli kalmış!

20 yıllık eski eşi kendisinden de ünlü! Özgü Kaya, Almila Ada, Berker Güven, İclal Aydın gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş ile izleyici karşısına çıkan Veda Yurtsever'in hayatı merak edildi. Dizide Rüçhan karakterine hayat veren Yurtsever'in Kınalı Kara, Güldür Güldür Show gibi projelerde yer alan 20 yıllık eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenlerin ağzı açık kaldı. Bakın kendisi gibi çok ünlü olan eski eşi kim...