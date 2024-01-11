Karnı burnunda Yasemin Şefkatli gece yarısı 'sürpriz'iyle şaşırtmıştı! Bu kez 'sabah sabah' geldi! Ocak ayında ikizleri kucaklarına alacakları

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Tatlıses önceki akşam eşi İdo'nun sürprizini paylaşmıştı. Bu kez sürpriz, sabah sabah Yasemin'in ta kendisinden geldi.