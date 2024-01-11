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Karnı burnunda Yasemin Şefkatli gece yarısı 'sürpriz'iyle şaşırtmıştı! Bu kez 'sabah sabah' geldi! Ocak ayında ikizleri kucaklarına alacakları

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Tatlıses önceki akşam eşi İdo'nun sürprizini paylaşmıştı. Bu kez sürpriz, sabah sabah Yasemin'in ta kendisinden geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 14:30 Güncelleme 11 Ocak 2024, 14:30
Karnı burnunda Yasemin Şefkatli gece yarısı ’sürpriz’iyle şaşırtmıştı! Bu kez ’sabah sabah’ geldi! Ocak ayında ikizleri kucaklarına alacakları 1

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'den duygusal paylaşım.

Karnı burnunda Yasemin Şefkatli gece yarısı ’sürpriz’iyle şaşırtmıştı! Bu kez ’sabah sabah’ geldi! Ocak ayında ikizleri kucaklarına alacakları 2

Uzun süreli bir birliktelikleri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. Çift şimdilerde tatlı bir heyecan yaşıyor.

Karnı burnunda Yasemin Şefkatli gece yarısı ’sürpriz’iyle şaşırtmıştı! Bu kez ’sabah sabah’ geldi! Ocak ayında ikizleri kucaklarına alacakları 3

Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Şefkatli, bebeklerin Ocak ayında dünyaya geleceğini duyurmuştu.

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