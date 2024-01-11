19 yaşındaki Demet Şener sosyal medyayı fena salladı! Sosyal medyadaki akıma uydu! Gençlik haliyle ortalığı yıktı geçti

2005-2018 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki evladı olan Demet Şener, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerini süsledi. Şimdilerde Tolga Arman ile mutlu bir ilişkisi olan Şener, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Şener, sosyal medyadaki 'Gençlik resmini ekle' akımına uyarak 19 yaşındaki halini paylaştı. Şener'in gençlik hali sosyal medyayı salladı.