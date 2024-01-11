Aldatmak'ın eli maşalı Mualla'sı Nursel Köse'nin müzisyen eşi bakın kim! 5 yıl önce evlenmişti meğer Alman enişte...

Atv ekranlarında yayınlanan ve perşembe akşamlarında damgasını vuran dizi Aldatmak, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu gibi isimlerin yer aldığı diziye sonradan Mualla karakteriyle daha olan Nursel Köse adeta yepyeni bir soluk getirdi ve hikayeyi bir yerden başka bir yere taşıdı. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Nursel Köse hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şeylerden biri de eşi oldu. İşte başta Nursel Köse olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.