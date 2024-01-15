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Karnı burnunda Yasemin Şefkatli fena yükseldi böyle paylaştı! İdo ve Yasemin Tatlıses doğuma günler kala...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Tatlıses, bu kez eğlenceli görüntüler paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 09:47 Güncelleme 15 Ocak 2024, 09:56
Karnı burnunda Yasemin Şefkatli fena yükseldi böyle paylaştı! İdo ve Yasemin Tatlıses doğuma günler kala... 1

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'den eğlenceli paylaşım.

Karnı burnunda Yasemin Şefkatli fena yükseldi böyle paylaştı! İdo ve Yasemin Tatlıses doğuma günler kala... 2

Uzun süreli bir birliktelikleri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. Çift şimdilerde tatlı bir heyecan yaşıyor.

Karnı burnunda Yasemin Şefkatli fena yükseldi böyle paylaştı! İdo ve Yasemin Tatlıses doğuma günler kala... 3

Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Şefkatli, bebeklerin Ocak ayında dünyaya geleceğini duyurmuştu.

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