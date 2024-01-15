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6 ay önce doğum yapmıştı! Aslı Enver’den anne-kız paylaşımı geldi! Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı: Çok güzelsiniz!

Aile arasında gerçekleşen bir törenler Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 6 ay önce Elay adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer veren Enver'den minik bebeğiyle yeni poz geldi. Çiçeği burnunda anne Enver, kızını uyuttuğu anları yayınladı. Paylaşımı görenler "Çok güzelsiniz" yorumunda bulundu. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 09:23 Güncelleme 15 Ocak 2024, 09:23
6 ay önce doğum yapmıştı! Aslı Enver’den anne-kız paylaşımı geldi! Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı: Çok güzelsiniz! 1

Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, geçen Temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı.

6 ay önce doğum yapmıştı! Aslı Enver’den anne-kız paylaşımı geldi! Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı: Çok güzelsiniz! 2

Çiçeği burnunda anne Enver, sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızına yer verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Enver, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

6 ay önce doğum yapmıştı! Aslı Enver’den anne-kız paylaşımı geldi! Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı: Çok güzelsiniz! 3

Ünlü oyuncu, minik bebeği Elay'ı uyuttuğu anlara ait bir kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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