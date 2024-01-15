6 ay önce doğum yapmıştı! Aslı Enver’den anne-kız paylaşımı geldi! Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı: Çok güzelsiniz!

Aile arasında gerçekleşen bir törenler Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 6 ay önce Elay adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer veren Enver'den minik bebeğiyle yeni poz geldi. Çiçeği burnunda anne Enver, kızını uyuttuğu anları yayınladı. Paylaşımı görenler "Çok güzelsiniz" yorumunda bulundu. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...