Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede biten Bülent Şakrak "Kötü adama merhaba deyin" Şakrak son haliyle sosyal medyayı salladı

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde son bulmuştu. Çiftin boşanma davası ise sadece 15 dakika sürmüştü. Boşanma sürecinde ve sonrasında sık sık gündeme gelen ikiliden Bülent Şakrak bu kez son haliyle çok konuşuldu. İmaj yenileyen Şakrak, görenlere ufak çaplı bir şok yaşattı. İşte Şakrak'ın o paylaşımı.