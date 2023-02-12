Ebru Yaşar ve eşi el uzattı! Depremde enkaz altında ölen kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer'in görüntüsü kahretmişti...
Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven el uzattı! Depremde enkaz altında ölen kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer'in görüntüsü kahretmişti... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Devletin bütün imkanları seferber edilirken vatandaşlar da yardım eli uzattı. O yardım elleri arasında birçok ünlü isim de yer alıyor. Ebru Yaşar ve eşi de o ünlülerden biri. Enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini bırakmadığı fotoğrafı ile tanınan ve "Prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle kazmaya çalıştım fakat çıkaramadım" diyen Mesut Hançer için çift harekete geçti.
12.02.2023 09:07 - Son Güncelleme: 12.02.2023 09:22
Ebru Yaşar ve eşi el uzattı! Depremde enkaz altında ölen kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer'in görüntüsü kahretmişti...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu görüntü şimdiden depremin simge fotoğraflarından oldu. Baba Mesut Hançer, enkaz yığınlarının arasında kızı Irmak Leyla'nın elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı.