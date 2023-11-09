45 yıldır evli olan Canan Karatay'ın eşi bakın kim çıktı! '40 yaşında doğurdum' Nasıl tanıştıklarını anlattı: Meğer hizmet ederken...

1 İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı besinlerle ilgili yaptığı uyarılardan tanıyoruz. Ancak özel hayatına dair pek çoğumuz bilgi sahibi değil. Peki Canan Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli, kaç çocuğu var? Gelin birlikte bakalım...

2 CANAN KARATAY KİMDİR? 1943 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Karatay, her ne kadar beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla tanınsa da tıp alanında profesörlük unvanına sahiptir. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, İngiliz Hükümeti'nden burs kazanarak Liverpool'daki Bölgesel Kardiyoloji Merkezi'nde iki yıl uzmanlık eğitimi aldı.