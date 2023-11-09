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45 yıldır evli olan Canan Karatay'ın eşi bakın kim çıktı! '40 yaşında doğurdum' Nasıl tanıştıklarını anlattı: Meğer hizmet ederken...

''Karatay Diyeti'' ve kitapları ile tanınan İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay meğer 45 yıllık evliymiş. Çocuğu olanlar şaşırıyor. Karatay daha önceki bir röportajında eşi Ali Başak Karatay ile nasıl evlendiklerini böyle anlatmıştı: ''Bana, 'Evde kaldın!' diyorlardı, 35'tim çünkü, umurumda bile değildi, deli gibi ders çalışıyordum. Annem bir gün, 'Senin çalışmanı böleceğim diye korkuyorum ama emekli öğretmen arkadaşlarım bana yarın çaya gelmek istiyorlar!' dedi. Ben de, 'Gelsinler, gelsinler, ben size hizmet ederim' dedim...''

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 11:14 Güncelleme 09 Kasım 2023, 11:14
45 yıldır evli olan Canan Karatay’ın eşi bakın kim çıktı! ’40 yaşında doğurdum’ Nasıl tanıştıklarını anlattı: Meğer hizmet ederken... 1

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı besinlerle ilgili yaptığı uyarılardan tanıyoruz. Ancak özel hayatına dair pek çoğumuz bilgi sahibi değil. Peki Canan Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli, kaç çocuğu var? Gelin birlikte bakalım...

45 yıldır evli olan Canan Karatay’ın eşi bakın kim çıktı! ’40 yaşında doğurdum’ Nasıl tanıştıklarını anlattı: Meğer hizmet ederken... 2

CANAN KARATAY KİMDİR?

1943 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Karatay, her ne kadar beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla tanınsa da tıp alanında profesörlük unvanına sahiptir. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, İngiliz Hükümeti'nden burs kazanarak Liverpool'daki Bölgesel Kardiyoloji Merkezi'nde iki yıl uzmanlık eğitimi aldı.

45 yıldır evli olan Canan Karatay’ın eşi bakın kim çıktı! ’40 yaşında doğurdum’ Nasıl tanıştıklarını anlattı: Meğer hizmet ederken... 3

Türkiye'de "uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi" tekniğini ilk kez kullanan Karatay, ilerleyen yıllarda Karatay Diyeti adında bir kitapla beslenme ve kalp sağlığı üzerine popüler çalışmalar yürüttü.

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