"Karım istediği için 6 bardak fare zehri içtim" | Esra Erol'da böylesini daha önce ne gördünüz ne duydunuz...

ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da, bugün Türkiye'yi hayrete düşüren bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına konuk olan Mehmet Bey, eşi Özlem Hanım'in iş ortağı Metin Uçan ile kaçtığını söyledi. Özlem Hanım'ın programa katılmasıyla işler iyice derinleşmeye başladı. Mehmet Bey'in 6 bardak fare zehri içtiğini söylemesiyle stüdyo buz kesti. İşte Mehmet Bey'in fare zehrini hazırladığı o anlar ve Esra Erol'da bugün yaşananlar...
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bugün yaşananlar adeta akıllara durgunluk verdi.
Esra Erol'da programına başvuran Mehmet Bey, eşi Özlem Hanım'in iş ortağı Metin Uçan ile kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.
"ZAYIFLAMAYA ÇALIŞINCA ALDATTIĞINI ANLADIM"
Mehmet Bey yaşadıklarını "Ağustos ayında eşimin hareketlerinden şüphelenmeye başladım. 'Ben lazere gideceğim' dedi. 'Tamam' dedim. Evde çocuklara bakıyorum o sırada. Meğer lazer bahaneymiş. Karım zayıflamaya çalışınca beni aldattığını anladım." sözleriyle ifade etti.