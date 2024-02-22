"Karım istediği için 6 bardak fare zehri içtim" | Esra Erol'da böylesini daha önce ne gördünüz ne duydunuz...

ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da, bugün Türkiye'yi hayrete düşüren bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına konuk olan Mehmet Bey, eşi Özlem Hanım'in iş ortağı Metin Uçan ile kaçtığını söyledi. Özlem Hanım'ın programa katılmasıyla işler iyice derinleşmeye başladı. Mehmet Bey'in 6 bardak fare zehri içtiğini söylemesiyle stüdyo buz kesti. İşte Mehmet Bey'in fare zehrini hazırladığı o anlar ve Esra Erol'da bugün yaşananlar...