Tolga Sarıtaş 4 yıllık sevgilisiyle nişanlandı! Evlilik yolunda ilk adım atıldı! İşte nişandan ilk kareler...

Güneşin Kızları, Söz, Baba, Muhteşem Yüzyıl, Arıza gibi yapımlarda rol alan Tolga Sarıtaş'ın geçen günlerde 4 yıllık sevgilisiyle evlilik kararı aldığı öğrenilmişti. Ünlü çift dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzük takan ünlü çiftin nişanından ilk kareler ise sosyal medyaya düştü.
Güneşin Kızları, Söz, Muhteşem Yüzyıl, Arıza gibi yapımlarda rol alan Tolga Sarıtaş, son olarak Baba dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Sarıtaş, Tolga Sarıtaş'ın geçen günlerde 4 yıllık sevgilisiyle evlilik kararı aldığı öğrenildi.
Ünlü çift, dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzük takan ünlü çiftin nişanından ilk kareler ise sosyal medyaya düştü.