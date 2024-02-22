İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi bakın hangi dizide oynamış! Bensu Soral'a benzerliğiyle dikkat çekiyordu! "Küçücük kız koca kadın olmuş..."

İnci Taneleri dizisi, izleyicileri ekrana kilitleyen anlar yaşatıyor. Azem ve Dilber'in yanı sıra, diğer karakterler de ilgi çekiyor. Özellikle Azem'in özel ders verdiği Ayça karakteri, Bensu Soral 'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Ayça'yı canlandıran oyuncunun kim olduğu ise merak konusu. Her Perşembe ekranlara gelen dizi, izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Ayça karakterinin gizemi ve oyuncunun kimliği, izleyicileri ekrana çekmeye devam ediyor.