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3. kez anne olmaya hazırlanan Atiye transparan elbisesiyle karnı burnunda sahne aldı!

Erol Sebebci ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcı Atiye'nin bu evlilikten iki kızı oldu. Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan Atiye, dün bir etkinlik kapsamında konser verdi. Mavi transparan bir elbiseyle sahneye çıkan ünlü şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Atiye'nin karnı burnunda hali ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 15:03 Güncelleme Tarihi21 Eylül 2024, 15:20
3. kez anne olmaya hazırlanan Atiye transparan elbisesiyle karnı burnunda sahne aldı! 1

Ünlü şarkıcı Atiye, 2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

3. kez anne olmaya hazırlanan Atiye transparan elbisesiyle karnı burnunda sahne aldı! 2

Ünlü çiftin bu evlilikten Ferah Feza ve Neva adlarında iki kızı oldu. Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan Atiye, önceki gün bir etkinlik kapsamında konser verdi.

3. kez anne olmaya hazırlanan Atiye transparan elbisesiyle karnı burnunda sahne aldı! 3

Basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, kendisine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar verdi.

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