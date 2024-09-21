3. kez anne olmaya hazırlanan Atiye transparan elbisesiyle karnı burnunda sahne aldı!

Erol Sebebci ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcı Atiye'nin bu evlilikten iki kızı oldu. Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan Atiye, dün bir etkinlik kapsamında konser verdi. Mavi transparan bir elbiseyle sahneye çıkan ünlü şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Atiye'nin karnı burnunda hali ise dikkat çekti.